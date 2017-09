Neuer Besitzer der alten Schule in Neudorf

Seit Mai 2014 stand das Gebäude der ehemaligen Schule in Neudorf/Spree leer. Bis auf eine Wohnung, in der eine Frau lebt, wurde es nicht genutzt. Seitdem suchte die Verwaltung in Malschwitz nach Interessenten, denn selbst nutzen wollte sie es nicht. Nun hat der Gemeinderat den Beschluss gefasst, das Gebäude und die Fläche an eine Familie aus Polen zu verkaufen. Sie will das Ensemble sanieren.

Seit 2005 war der Förderverein für das Biosphärenreservat vor allem mit den Mitarbeitern der Umweltbildung in Neudorf. Doch da der Verein an drei Standorten verteilt war, wurden die Bemühungen verstärkt, an einen Ort zu gehen, wo Umweltbildung und Schafstall gemeinsam organisiert wurden. Nun ist der Sitz des Vereins in Förstgen, einem Ortsteil von Mücka im benachbarten Landkreis Görlitz.

In der Gemeinde Malschwitz stehen noch mehrere Objekte zum Verkauf oder zur Verpachtung. So unter anderem eine weitere ehemalige Schule in Niedergurig. Im selben Ort soll das Spreecafé wieder verpachtet werden und in Halbendorf/Spree die Gaststätte Spreeperle. (SZ/kf)

