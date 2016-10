Neuer Belag für Schiebocks schlechteste Straße An der Kolbestraße haben die Leute Angst um ihre Autos. Jetzt kommen hier die Löcher weg. Andere Probleme bleiben.

Das Problem der Kolbestraße bisher: Löcher wie diese, so groß wie sonst kaum irgendwo. © Steffen Unger

Voraussichtlich übernächste Woche beginnt die Erneuerung der Schwarzdecke auf der Maximilian-Kolbe-Straße in Bischofswerda Süd. Den Termin nannte Hartmut Horn, Geschäftsführer des Unternehmens Bistra Bau Putzkau, auf Anfrage. Die Bauleute rücken damit zwei Wochen später an als von der Stadt zuerst gedacht, die den Auftrag vergab. Aber was sind zwei Wochen nach Jahren des Wartens? Bistra rechnet anschließend mit zwei Wochen Bauzeit, so das Wetter mitspielt, um die Fahrbahn instand zu setzen.

Die Kolbestraße durchs Wohngebiet in der Südstadt gilt als die zurzeit schlechteste Straße in der ganzen Stadt. Mit Blick auf die geplante Deckenerneuerung wurden bisher auch die Schäden nicht repariert, die im vergangenen Winter dazukamen. Die Folge sind meterlange Aufbrüche im Asphalt sowie große und tiefe Schlaglöcher. Es sei höchste Zeit, dass hier etwas passiert, sagen Schiebocker.. „Wenn man durch ein Schlagloch fährt, kann man sich die Achse seines Autos schnell kaputtmachen“, sagt Anwohner Kay Wagner. Er halte bei Gegenverkehr lieber an und fahre dann um die Schlaglöcher herum. Tilo Zeichert spricht von einer „Zumutung für Autofahrer“. Nach dem Winter hätte die Stadt wenigsten die gefährlichsten Schlaglöcher provisorisch stopfen sollen. Gelassener sieht es Elke Lorenz: „Alles wird nicht. Aber gut, dass die Straße jetzt gemacht wird.“

Projekt hat höchste Priorität

Darauf, dass an der Kolbestraße in diesem Jahr gebaut werden soll, hatten sich Stadt und Stadtrat verständig. Das Projekt bekam oberste Priorität. Angekündigte Mittel aus einem Sonderprogramm des Freistaates wurden so dort verplant und kommen dort nun auch zum Einsatz. Aus der Stadtkasse wäre der Bau nicht finanzierbar gewesen, zumindest dieses Jahr wieder nicht. Mit den Fördermitteln aber kann der Bau komplett bezahlt werden. Die Stadt hatte den Auftrag kürzlich ausgeschrieben. Der zuständige Stadtratsausschuss vergab ihn Ende September an Bistra. Zwei Unternehmen hatten ein Angebot abgegeben. Mit rund 74 000 Euro lagen die Putzkauer etwa 20 000 Euro unter dem Angebot des Mitbewerbers.

Weitere schlechte Straßen warten darauf, repariert zu werden. Für die Südstädter steht ganz oben auf der Wunschliste: der Teil der Ernst-Thälmann-Straße vor dem Einkaufszentrum Schiebock-Passage. Auch dort bröckelt die Fahrbahn. Eine klare Aussage, wer zuständig ist und wann sich die Situation verbessern kann, gibt es bislang nicht.

Die Stadt verweist bei der Zuständigkeit auf die städtische Wohnungswirtschaft und Bau GmbH, Bischofswerdas größten Vermieter auch in der Südstadt, beziehungsweise die Eigentümer der Schiebock-Passage. WuB wie EKZ sagen aber: Geht uns nichts an. Martina Nasemann für die EKZ Bischofswerda GbR: „Die Straße gehört nicht zu unserem Grundstück, somit obliegt uns keine Instandhaltungspflicht.“ Andreas Wendler, Geschäftsführer der WuB: „Weder die Straße noch der Fußweg vor dem Gebäude gehören der WuB.“

Wünschenswert laut Anwohnern wäre auch eine Deckensanierung auf Nord- und Südstraße. Dort gibt es Absenkungen in der Fahrbahn. Die Stadtverwaltung räumt auf Nachfrage Handlungsbedarf auf diesen beiden Straßen ein, „in den nächsten Jahren“. Eine Instandsetzung hänge aber von der Haushaltslage ab. Bis zur Erneuerung der Straßendecke habe der Bauhof den Auftrag, Schäden zu reparieren, sagte Rathaussprecher Sascha Hache.

Vollsperrung während der Bauzeit

Die Kolbestraße wird während der Bauzeit voll gesperrt, einschließlich der Zufahrt zur Kindertagesstätte „Regenbogenvilla“. Zugleich werden auch die rund 180 Stellplätze entlang der Straße nicht zur Verfügung stehen. Der Baubetrieb werde vor Baubeginn über die genauen Abläufe informieren, teilte die Stadt auf Anfrage mit.

Ausweichparkplätze müssen sich die Anwohner – an der Kolbestraße gibt es fast 400 Wohnungen – selbst suchen. Die Stadtverwaltung wird keine organisieren, hieß es auf Anfrage. Theoretisch ist der Großparkplatz am Heizhaus an der Belmsdorfer Straße eine Möglichkeit. Praktisch ist er schon durch die dortigen Anwohner bzw. die Mitarbeiter des Seniorenwohnhauses gut belegt. Der Parkplatz an der leerstehenden Schule Bonhoefferstraße soll nicht geöffnet werden, hieß es im Rathaus.

