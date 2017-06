Neuer Belag für Ostrauer Brücke Gehweg und Fahrbahn werden saniert. Für den Rest der Karl-Marx-Straße sieht es allerdings schlecht aus.

Sebastian Scholz von der Firma STH-Hüttental prüft auf der Brücke über die Jahna in Ostrau mit einem Spezialgerät die Festigkeit des Betons. © Dietmar Thomas

Mitten auf der Karl-Marx-Straße in Ostrau werden die Kraftfahrer derzeit ausgebremst. Durch die Sanierung der Brücke über die Jahna ist die Fahrbahn stark eingeschränkt. Aber nicht nur das. Im Bereich der Brücke wurde eine zusätzliche Asphaltschicht aufgebracht, so dass die Fahrbahn dieselbe Höhe erreicht wie der Fußweg. Denn über den führt teilweise die einspurige Ausweichfahrbahn. Der Verkehr wird per Ampelregelung wechselseitig an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Mitarbeiter des Leisniger Betriebsteils der STH-Hüttental GmbH dichten die Brücke im Fahrbahnbereich ab, sanieren die beiden Kappen sowie die Böschungstreppe und erneuern die Fahrbahndecke. Hinter dem Aluminiumgeländer wurde auf beiden Seiten der Brücke bereits ein Hilfsgeländer aus Holz angebracht, das der Sicherheit der Arbeiter dient. Denn sie werden das derzeitige durch ein Füllstabgeländer mit Seil ersetzen, erklärt Nicole Wernicke, Pressesprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Das ist für die Sanierung verantwortlich, weil es sich bei der Karl-Marx-Straße um eine Staatsstraße handelt. Die Arbeiten, während der die Bauleute einmal die Fahrbahnseite wechseln, sollen rund acht Wochen dauern. „Die Kosten belaufen sich auf rund 100 000 Euro. Sie werden vom Freistaat Sachsen getragen“, so Nicole Wernicke.

Die Hoffnung, dass im Zusammenhang mit der Brückensanierung die gesamte Karl-Marx-Straße instand gesetzt wird, hat sich derweil zerschlagen. Die Fahrbahn ist seit längerer Zeit in einem sehr schlechten Zustand. Nachdem in der Vergangenheit Bodenproben genommen worden sind, hatte die Gemeinde bereits im vergangenen Jahr auf einen grundhaften Ausbau gehofft. Da der nicht erfolgte, hatte Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) den Chef des Lasuv in diesem Jahr noch einmal auf das Problem aufmerksam gemacht.

Dem Amt fehle allerdings die Kapazität für die umfangreichen Arbeiten. Stattdessen sei die Straßenmeisterei mit dem Flicken der Löcher beauftragt worden. Das wurde inzwischen erledigt, „ist aber kein befriedigender Zustand“, so Schilling.

