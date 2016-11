Neuer Belag für Muldebrücke Die Sanierung der Brücke in Westewitz verschiebt sich um eine Woche. Dafür ist eine Vollsperrung nötig.

© Symbolfoto: dpa

Durch den Buß- und Bettag am 16. November müsste die Sanierung der Fahrbahn auf der Muldebrücke in Westewitz unterbrochen werden. Damit ein reibungsloser Arbeitsablauf möglich wird, verschiebt die Firma Wilhelm & Co. aus Mutzschen den Baubeginn um eine Woche. „Derzeit planen wir, am 21. November anzufangen“, sagt Bauleiter Marko Köhler auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. Ob für die Beseitigung der Schäden eine oder zwei Wochen benötigt werden, hänge vom Wetter ab.

Seit dem Hochwasser im Juni 2013 ist der Belag auf der Brücke uneben. Vor und hinter der Brücke seien Erdarbeiten nötig, um die Anschlüsse wieder herzustellen. Außerdem werde die vorhandene Fahrbahn abgefräst und asphaltiert, so Köhler. Deshalb wird eine Vollsperrung notwendig. Je nachdem, ob die Kraftfahrer in Richtung Döbeln oder Leisnig unterwegs sind, erfolgt die Umleitung über Technitz oder Klosterbuch. Die Sanierung kostet rund 30 500 Euro. Aber die Gemeinde muss dafür keinen Cent aus der eigenen Kasse nehmen. Das gesamte Projekt wird zu 100 Prozent aus dem Fonds zur Beseitigung von Hochwasserschäden finanziert.

Die Muldestraße wurde im Bereich zwischen der Brücke und dem Abzweig Kalkstraße bereits im Jahr 2003 komplett erneuert. Das Hochwasser im Jahr 2002 hatte ein Teilstück der Straße förmlich weggerissen. Durch die Flut im Juni 2013 entstanden an der Muldestraße ab der Kalkstraße in Richtung Wendishain großflächige Schäden. Die wurden im vergangenen Jahr beseitigt.

Neben der Sanierung der Fahrbahn sind bereits kleinere Instandsetzungen an der Brücke selbst erfolgt. Beides sind die vorletzten Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden in der Gemeinde Großweitzschen. Im Jahr 2017 soll noch ein Teil des Zieschbaches gegenüber dem Landgut Westewitz in Ordnung gebracht werden. Geplant sind die Sedimentberäumung und die Sanierung des Durchlasses. Insgesamt waren in der Gemeinde im Juni 2013 zehn Flutschäden entstanden. (mit je)

