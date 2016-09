Neuer Belag für die Ortsdurchfahrt

Die Ortsdurchfahrt in Niederfrauendorf entlang der Lockwitz bekommt eine neue Straßendecke. Wie Glashüttes Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) am Dienstag im Stadtrat informierte, sollen die Arbeiten in den Herbstferien ausgeführt werden.

Auftraggeber ist die das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Auch die Stadt Glashütte werde sich über ihren Eigenbetrieb Abwasserentsorgung an der Maßnahme beteiligen, da die Straßenentwässerung in Ordnung gebracht werden soll. Unter anderem werden Durchlässe erneuert. Zudem werden einige Rohre umverlegt, um die Zahl der Einleitstellen zu reduzieren. Den Auftrag für die Arbeiten haben das Lasuv und der Eigenbetrieb der Firma Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co KG erteilt. Der Auftrag der Stadt wird die Firma für 52 000 Euro ausführen. Die Hälfte dieser Kosten übernimmt der Eigenbetrieb, der Rest wird gefördert. Die Bausumme bewege sich im Rahmen der Kostenschätzung , sagte Dreßler. (SZ/mb)

