Neuer Belag für die Hohe Straße 2017 wird der Teil zwischen Lichtenhain und Ottendorf für Radler und Wanderer ausgebaut.

Abfließendes Wasser hat in der Hohen Straße zwischen Ottendorf und Lichtenhain tiefe Rillen hinterlassen. Die Strecke ist Teil des Radwegekonzepts des Freistaats. © Steffen Unger

Wer mit dem Fahrrad auf der Hohen Straße zwischen Lichtenhain und Ottendorf unterwegs ist, der braucht halbwegs robustes Material und einen festen Griff um den Lenker. Tiefe Furchen und Löcher durchziehen den Schotter. Damit die historische Verbindung, die über Hertigswalde weiter bis nach Böhmen führt, in Zukunft nicht nur für Mountainbiker befahrbar ist und auch die Wanderfreunde, die hier auf dem Panoramaweg unterwegs sind, nicht Gefahr laufen, sich die Füße zu brechen, muss die Hohe Straße instand gesetzt werden.

Für den Abschnitt zwischen Lichtenhain und dem Hochbehälter bei Ottendorf soll das 2017 passieren. Die Strecke wird teils mit einer neuen sandgeschlämmten Schotterdecke überzogen und teilweise asphaltiert, wie Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) erklärt. Da die Trasse durch das Landschaftsschutzgebiet führt, hatte es darüber wegen der Oberflächenversiegelung lange Diskussionen mit der Nationalparkverwaltung gegeben. Für die steileren Abschnitte hat sich die Asphaltvariante aber letztlich durchgesetzt, da eine Schotterdecke hier besonders anfällig ist. Finanziert wird der Ausbau über Hochwassergelder für Schäden, die wildabfließendes Oberflächenwasser hinterlassen hat.

In Vorbereitung auf den geplanten Ausbau hat der Sebnitzer Stadtrat jetzt einen weiteren Schritt gemacht. Die Hohe Straße wurde per Beschluss in das Bestandsverzeichnis für beschränkt öffentliche Wege der Großen Kreisstadt aufgenommen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die Stadt künftig Geld für den Unterhalt der Straße vom Freistaat Sachsen bekommt. Pro Kilometer handelt es sich jährlich um einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Straße befindet sich bereits komplett in städtischem Besitz.

Für Autos weiter tabu

Für Autos bleibt die Hohe Straße trotz des neuen Status weiterhin gesperrt. Benutzen dürfen sie auch nach dem Ausbau nur Radfahrer, Wanderer sowie die Landwirtschaft und der Forst. So ist es in der Widmung festgeschrieben. In Notfällen kommen durch den besseren Belag auch Feuerwehr und Rettungsdienst schneller vorwärts, als Abkürzung bei Umleitungen dürfte die Hohe Straße aber nicht dienen.

Der Ausbau der Hohen Straße ist Teil eines größeren Vorhabens: einem durchgehenden Radweg zwischen Sebnitz und Bad Schandau. Parallel zur Panoramastraße durch die Dörfer Lichtenhain, Mittelndorf und Altendorf soll er die beiden Städte miteinander verbinden. Bisher waren alle Anläufe zur Verwirklichung des seit Langem gehegten Plans gescheitert. Im April wurde dann bekannt, dass es der Radweg entlang der Staatsstraße S 154 in das 100-Kilometer-Radwegeprogramm des Freistaats geschafft hat. Darin sind die Fahrradtrassen aufgelistet, die das Land Sachsen bis 2025 mit höchster Priorität verwirklichen will.

Im Frühjahr waren dazu schon Vermesser entlang der potenziellen Route unterwegs. Jetzt erarbeiten die Ingenieure Vorschläge, wie die Trasse exakt verlaufen könnte. Die Stadt Sebnitz hofft, dass der Bau innerhalb der kommenden fünf Jahre beginnen kann. Das hängt allerdings davon ab, wie schnell es eine Einigung mit den Grundstückseigentümern gibt und wie das Planfeststellungsverfahren läuft.

Geht der Plan auf, können Radfahrer in einigen Jahren auf einer weitgehend separaten Trasse neben der Staatsstraße von Bad Schandau Zauke bis hinauf nach Lichtenhain fahren. Dort biegen sie in die Hohe Straße ab und gelangen am Hochbehälter bei Ottendorf vorbei bis zur Gaststätte Waldhaus in Hertigswalde, von wo es über die Grenze ins tschechische Tomasov weitergeht.

