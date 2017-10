Neuer Bauverzug beim Afrikahaus Ob die Elefanten noch in diesem Jahr umziehen, ist fraglich. Der Zoodirektor hat aber keine Eile.

Das marode Afrikahaus wurde zu großen Teilen durch einen Neubau ersetzt. Das Innere soll bis zum Jahresende fertig sein. Die Außenanlagen werden erst 2018 vollendet. © René Meinig

Der Bau am Afrikahaus im Dresdner Zoo verzögert sich weiter. Nach der letzten Aussage von Zoodirektor Karl-Heinz Ukena sollte der Umbau eigentlich Ende September abgeschlossen sein und die drei Elefantendamen Mogli, Drumbo und Sawu ihr komplett umgebautes Domizil beziehen.

Doch der Termin ist nicht nur verstrichen, sondern wird so schnell auch nicht nachgeholt. Auf Anfrage der Sächsischen Zeitung bestätigt Ukena, dass es bis zum Umzug noch etwas dauern wird. „Das Innere des Afrikahauses wird im Dezember fertig. Ob dann die Elefanten noch umziehen, hängt auch von der Witterung ab“, sagt er. Ist es zu kalt, werden die Dickhäuter wohl erst einmal in ihrem Interimsgebäude bleiben. Als Grund für den deutlichen Verzug gibt Ukena erneut Probleme bei den Ausschreibungen an. Im Vergleich zu früher würden sich spürbar weniger Firmen daran beteiligen, dann aber horrende Preise aufrufen. In einem solchen Fall schreibt der Zoo so lange neu aus, bis der Preis und die zu erwartende Qualität passen. „Das ist uns wichtiger als die Zeit“, sagt der Zoochef. Das Budget von 8,1 Millionen Euro, bei dem bis vor Kurzem noch etwas Luft gewesen sei, wird langsam knapp, soll aber eingehalten werden.

Auf die Tiere hat die Verzögerung keine Auswirkungen. Die drei Elefantendamen fühlen sich in ihrer Interimshalle am Ende des Außengeheges wohl. Das Manko für die Besucher: Der Blick in die Halle bleibt ihnen verwehrt. Die Elefanten sind seit mehr als zwei Jahren nur auf der Außenanlage zu sehen. Im Winter wird das naturgemäß noch seltener der Fall sein, weil die drei Elefanten meist nur bei schönem Wetter in die Kälte gelassen werden.

Zoochef Ukena sieht die Situation dennoch gelassen. Zwischen November und Januar kämen ohnehin nicht allzu viele Besucher in den Zoo. Wenn die drei Damen dann aber irgendwann umgezogen sind, können sich die Besucher bald auch auf einen vierten Elefanten freuen. Erst durch den Umbau werden das zeitweise Halten eines Bullen sowie die Zucht möglich. Bulle Abu ist derzeit noch in Halle an der Saale und soll danach für Nachwuchs in Erfurt sorgen. Wenn das Projekt erfolgreich war, kommt er nach Dresden.

