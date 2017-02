Neuer Bauhof wird jetzt geplant Burkau will eine moderne Halle bauen lassen. Zunächst aber muss die alte verschwinden.

Die Gemeinde Burkau will in diesem Jahr eine neue Kaltlagerhalle für den Bauhof bauen. Die Planungen dafür beginnen jetzt, am Mittwoch wollen die Gemeinderäte einen entsprechenden Auftrag vergeben. Bis zum Herbst diesen Jahres soll die 1 000 Quadratmeter große Halle für sechs Mitarbeiter und sämtliches technisches Equipment am bisherigen Standort nahe des Freibades stehen. Das derzeitige Gebäude, das heutigen Sicherheitsvorkehrungen nicht mehr entspricht, wird abgerissen, sagt Burkaus Bürgermeister Sebastian Hein. Anfang März entscheide sich, ob die avisierten Leader-Fördermittel kommen – und damit drei Viertel der Abrisskosten von gut 80 000 Euro übernommen werden.

Das Bauhofgebäude wurde bereits ausgeräumt, das Inventar auf mehrere Garagen in der Gemeinde verteilt, sagt Sebastian Hein. für den Bau der künftigen Halle sind Kosten von rund 220 000 Euro geplant. Auch dafür gibt es Fördergelder. (cm)

Gemeinderatssitzung, 22. März, 19.30 Uhr, Sitzungssaal

