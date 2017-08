Neuer Bauantrag für Olbersdorfer Volleyballheim Sportverein TSG, Gemeinde und Kreissportbund haben über Bauprobleme gesprochen – und Lösungen gefunden.

Die Volleyballer der TSG Olbersdorf können weiter auf eine neue Sportstätte hoffen. (Symbolbild) © dpa

Für die Volleyballer des Sportvereins TSG Olbersdorf sieht die Zukunft wieder etwas besser aus. Nachdem im vergangenen Jahr bekannt geworden war, dass ihr jahrelang genutztes Volleyballheim ohne baurechtliche Genehmigung errichtet worden war, ist der Verein in der Pflicht, diese nachträglich einzuholen. Der Verein hatte sich dazu im Frühjahr dieses Jahres bereit erklärt, aufgrund von unterschiedlichen Ansichten zwischen dem Verein und der Olbersdorfer Gemeindeverwaltung sowie Teilen des Gemeinderates verzögerte sich die Einreichung des Antrags auf baurechtliche Genehmigung beim Bauaufsichtsamt des Landkreises Görlitz jedoch.

Der Sportverein hatte das von der Sektion Volleyball genutzte Volleyballheim, das neben dem Olbersdorfer Sportplatz steht, in den vergangenen Jahren ohne Genehmigung aus- und umgebaut – ohne existierende Brandschutz- und Tragwerksnachweise sowie ordnungsgemäßen Anschlüsse an Strom- und Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Im vergangenen Jahr hatte das Bauaufsichtsamt darum dem Verein die Nutzung des Gebäudes untersagt. Grundlage für das Gebäude sind zwei alte Garagen.

Im Juni hatte die TSG Olbersdorf einen Bauantrag beim Bauaufsichtsamt eingereicht, diesen aber nach wenigen Wochen wieder zurückgezogen, weil es noch Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Sportverein und der Gemeindeverwaltung gab. Aus diesem Grund schaltete sich auch Stephan Meyer in seiner Funktion als Präsident des Oberlausitzer Kreissportbundes ein. Bei einem gemeinsamen Treffen vor zweieinhalb Wochen in Olbersdorf saß der CDU-Landtagsabgeordnete mit beiden Seiten zusammen, um eine Lösung des Problems zu finden. „Die Zusammenkunft diente vor allem dem Ziel, ein neues Bauantragsverfahren anzubahnen“, sagt der Olbersdorfer Bürgermeister Andreas Förster (FDP). Aus Sicht der Gemeinde sei wichtig, dass der Sportverein gesicherte Angaben zur Trinkwasserversorgung, zur Abwasserbeseitigung und zur Löschwasserversorgung macht. „Nur so kann die Gemeinde für einen neuen Bauantrag eine Stellungnahme abgeben, die auf einem festen rechtlichen Fundament basiert“, so Förster.

Laut Dietmar Kunze von der TSG Olbersdorf hatte der Sportverein den eingereichten Bauantrag wegen unterschiedlicher Ansichten zum Brandschutz zurückgezogen. „Die Forderungen der Gemeinde sind zwar gesetzeskonform, wären für den Verein finanziell aber nicht umzusetzen gewesen“, so Kunze. Darum habe es vor wenigen Tagen ein erneutes Treffen mit der Gemeinde und der Kreisbrandschutzbehörde vor Ort gegeben, bei dem noch bestehende Probleme geklärt werden konnten. „Wir werden nun schnell einen geänderten Bauantrag einreichen“, so Kunze. Der Verein rechnet damit, im Herbst eine Baugenehmigung zu bekommen.

Mit der Vermittlung durch den Kreissportbund-Präsidenten Stephan Meyer sind beide Seiten zufrieden. „Das war positiv. Wir sind ihm sehr dankbar dafür“, sagt Dietmar Kunze. Dem stimmt Andreas Förster zu: „Er hat die Beratung souverän moderiert“, sagt der Bürgermeister. Er sieht außerdem Übereinstimmungen mit der Position der Gemeinde: „Stephan Meyer vertritt ebenfalls die Auffassung, dass ein transparentes Verfahren Rechtssicherheit schafft. Im Fall des Volleyballheims bedarf es einer sauberen Lösung.“

