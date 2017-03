Neuer Badbetreiber in Schiebock? Das Sport Live wollte die Anlage übernehmen. Die Stadt hat sich anders entschieden.

Das schöne Freibad Bischofswerda zu Frühlingsbeginn 2017. Erst im Juni soll es öffnen. So wurde das jetzt im Stadtrat beschlossen. © Steffen Unger

Mehr Attraktivität, mehr Angebote, mehr Besucher, mehr Einnahmen. Mit dieser Kette will die Stadt Bischofswerda ihr schönes Freibad trotz immensen Kostendrucks auch in Zukunft halten. Im vergangenen Jahr kündigten Oberbürgermeister Holm Große und seine Rathaus-Riege an, dafür Bisheriges auf den Prüfstand zu stellen. In der Folge wurde der langjährige Betreibervertrag mit dem Unternehmen Wasserversorgung Bischofswerda GmbH gekündigt. Am Ende landet die Betriebsführung jetzt aber wieder bei diesem Unternehmen. Das entschied jetzt der Stadt mit 14 Ja- und zwei Gegenstimmen aus der Fraktion Die Linke.

„Wir sind mit dem neuen Vertrag sehr zufrieden und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit der Wasserversorgung Bischofswerda“, sagte OB Holm Große auf Anfrage. Der neue Vertrag sei Ergebnis zahlreicher Beratungen. Neu sei „eine hohe Transparenz aller Aufwände und Leistungen. Darüber hinaus ist es uns nunmehr möglich, das Bad im Interesse der Gäste und Nutzer für Angebote dritter Anbieter zur Verfügung zu stellen und damit weiter zu beleben“, so der OB.

Hohen Qualitätsstandard halten

Sie freue sich, dass der Vertrag wieder zustande gekommen ist, sagte die CDU-Abgeordnete Ursula Reitner im Parlament. „Wir haben einen hohen Qualitätsstandard. Den zu halten ist wichtig. Dank an Geschäftsführer Riedel und die Wasserversorgung, dass sie sich darauf wieder einlassen.“ Sie wünsche sich, dass viele und möglichst noch mehr Besucher kommen und genutzt wird, dass das Wasser dank Solaranlage angewärmt werden kann.

Diskussion gab es vor der Entscheidung zum Betreiber über die 2016 mit der begonnenen Haushaltskonsolidierung eingeführte verkürzte Kernöffnungszeit. Demnach soll auch in diesem Jahr das Bad nicht mehr wie früher im Mai öffnen, sondern erst im Juni und geschlossen werden Ende August. Die Fraktion Bürger für Bischofswerda mahnte da mehr Flexibilität an. „Kernöffnungszeit ja, aber wenn wie letztes Jahr im September 30 Grad sind, muss man doch öffnen können“, sagte Stadtrat Frank Mehlhose. Er hätte erwartet, dass das im neuen Vertrag verankert wird. Fraktionskollegen unterstützten ihn dabei, dass eine entsprechende Regelung noch gefunden wird.

Zwei Mitarbeiter fest angestellt

Der Geschäftsführer der Wasserversorgung Bischofswerda GmbH, Klaus Riedel, mahnte: „Öffnungszeiten von Mai bis September waren gelebte Praxis, aber: mehr Öffnungszeiten, mehr Flexibilität, mehr Kosten, so Riedel. Auf Wunsch der Abgeordneten von BfB schilderte der Geschäftsführer Zusammenhänge. Demnach sind zwei Mitarbeiter für das Bad bei der Wasserversorgung ganzjährig angestellt, Saisonarbeitskräfte aufgrund der Absprachen mit der Stadt bis 31.8. vertraglich gebunden. „Das wirft bei Mehrbeschäftigung Mehrkosten auf“, so Klaus Riedel. Sicher gebunden sein müssten die Rettungsschwimmer. Ein Gedanke daran, sie auf Abruf zu beschäftigen, sei mit Vorsicht zu behandeln. Der Betrieb müsse sicher sein. Das Bad zu öffnen vor dem jetzt vereinbarten Start im Juni sei organisatorisch schwierig aufgrund geplanter Abläufe.

Der Abgeordnete Robert Geburek regte an, dass ausgerechnet wird, „was zwei Wochen Mehrbetrieb im September kosten“. Geschäftsführer Riedel kündigte an, eine solche Rechnung vorzulegen. Und OB Große sagte: „Wir müssen auf die Kosten achten, aber wir finden eine Lösung.“

Veranstaltungen stehen noch nicht fest

Nicht berücksichtigt wurde das Interesse des Freizeitzentrums Sport Live Rammenau, den Betrieb des Freibades in Bischofswerda zu übernehmen. Dass es 2016 dazu Gespräche gab, bestätigte der OB. Die Stadt habe sich anders entschieden, unter anderem „weil das Sport Live die Übernahme der fest angestellten Mitarbeiter des Bades auch in der Wintersaison, die wir aus Gründen von Vorgaben der Rechtsaufsicht zur Personalzahl der Stadt Bischofswerda vom Betreiber fordern müssen, nicht gewährleisten kann“. Sport--Live-Geschäftsführer Jürgen Neumann sagte, man habe verschiedenste Überlegungen angestellt und wäre in der Lage gewesen, Kosten zu deckeln. Außerdem gab es Ideen für neue, zusätzliche Angebote im Bad. Passend zur Ausrichtung des Sport Live gehörten dazu beispielsweise Aqua-Fitness-Kurse. Wie der OB auf Nachfrage sagte, stehen angekündigte Veranstaltungen mit Partnern im Bad für dieses Jahr noch nicht fest.

Die Pauschale für den Badbetrieb, die die Stadt dem Betreiber jährlich zur Verfügung stellt, lag zuletzt bei rund 180 000 Euro im Jahr. Die Höhe des Zuschusses für dieses Jahr wird erst noch beschlossen. Sie dürfte aber wieder „bei ungefähr dieser Größe liegen“, so der OB auf Nachfrage.

