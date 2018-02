Neuer Ausbildungszweig am Berufschulzentrum Zum Tag der offenen Tür in Kamenz ist der Altenpflegergang ein Thema. Doch man darf sich auch selber ausprobieren. Und lecker essen.

Kamenz. Am Sonnabend, dem 17. März findet 9 bis 13 Uhr ein Tag der offenen Tür am Beruflichen Schulzentrum in Kamenz statt. Alle Bildungsgänge in den fünf Schularten werden im Gebäude Hohe Straße 4 den interessierten Gästen durch Schüler und Lehrer sehr praxisnah vorgestellt. Es besteht die Möglichkeit, offenen Unterricht in den Bereichen Büro, Holz und Farbe zu erleben, den Schülern bei der Fachpraxis über die Schulter zu schauen oder sich selbst an der Hobelbank, an der Staffelei, vor dem PC oder im Bereich Pflege auszuprobieren.

Werkstätten an der Jahnstraße offen

Aber auch die Werkstätten an der Jahnstraße stehen allen Besuchern an diesem Vormittag offen. Für das leibliche Wohl sorgen der Schülerrat des BSZ sowie die Schüler der Vorbereitungsklasse mit landesspezifischen Speisen. Auch der neue Ausbildungsgang „Altenpflege“ am BSZ Kamenz ab dem Schuljahr 2018 / 19 steht im Fokus. Schülerinnen und Schüler mit Realschulabschluss und Interesse an einem Pflegeberuf können ab dem neuen Schuljahr die dreijährige schulgeldfreie Ausbildung zum beziehungsweise zur Altenpfleger / Altenpflegerin absolvieren. Dazu nimmt das Berufliche Schulzentrum Kamenz ab sofort Bewerbungen bereits entgegen und hilft bei der Vermittlung in die jeweiligen Praxiseinrichtungen. Am Tag der offenen Tür am 17. März stehen allen Interessenten die Ausbildungsräume im BSZ offen und man kann mit Fachlehrern und Schülern ins Gespräch kommen. Bewerbungsmappen werden direkt entgegengenommen.

Der jährliche Berufemarkt des Landkreises findet übrigens bereits am 7. März in Kamenz statt. Das BSZ wird dort ebenfalls wieder mit einem großen Stand präsent sein und seine Bildungsgänge vorstellen. Die angemeldeten Schüler der Oberschulen und Förderschulen können sich im Aktiv-Parcours entweder als Tischler, Maler oder Altenpfleger und Pflegehelfer ausprobieren. Sie werden von Lehrern und Schülern der Schule wie immer fachkundig betreut. Vormerken! (SZ)

Der Aufnahmeantrag und weitere detaillierte Informationen zur Ausbildung sind unter www.bsz-kamenz.de (Bildungsgänge) online abrufbar.

