Neuer Augenarzt für Weißwasser Dr. med. Aleksander Blitek wird ab Oktober am Sachsendamm praktizieren. Patienten können sich schon anmelden.

Aleksander Blitek (47) ist Facharzt für Augenheilkunde und hat dazu voriges Jahr seine Prüfung er absolviert. © Augen-MVZ

Ab 4. Oktober eröffnet die Augen-MVZ Lausitz GmbH eine weitere Praxis in der Region. Dr. med. Aleksander Blitek wird am Standort Weißwasser im ersten Obergeschoss der Südpassage, am Sachsendamm 30, als Facharzt für Augenheilkunde praktizieren. „Wir freuen uns, die augenärztliche Versorgung in der Lausitz weiterhin auf einem sehr hohen Niveau sicherstellen zu können“, teilt der Geschäftsführer und ärztliche Direktor Gernot Richter mit.

Blitek hat von 1987 bis 1994 an der Medizinhochschule in Wroclaw (Breslau) studiert, arbeitete dort von 1995 bis 2003 als Assistenzarzt für Kinderheilkunde. Dem schloss sich bis 2006 eine Tätigkeit als promovierter Hochschullehrer in der Klinik für Pädiatrie an. Als Facharzt auf dem Gebiet praktizierte er von 2007 bis 2010 in eigener Praxis. Nachdem Blitek bereits 2001 seinen Doktor in den medizinischen Wissenschaften absolvierte, erlangte er 2010 die deutsche Approbation. Danach folgten Stationen als Assistenzarzt im CTK Cottbus und Augen-MVZ Hoyerswerda, bevor er 2015 seine Facharztprüfung für Augenheilkunde absolvierte und anschließend bis Ende Juli dieses Jahres in dem Gebiet beim Augen-MVZ in Spremberg arbeitete. (SZ)

Augenarzttermine können ab sofort vereinbart werden unter 035714348210 sowie www.amvz-lausitz.de/terminvergabe oder info@amvz-lausitz.de

