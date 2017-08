Neuer Asphalt kommt später Die Bautzener Schilleranlagen bleiben für Autofahrer noch eine Weile gesperrt. Auch die bereits geplante Öffnung der Kreuzung zwischen den Schulen wird sich weiter verzögern.

Seit Wochen wird an den Bautzener Schilleranlagen gebaut. © Uwe Soeder

Die Schilleranlagen zwischen der Bahnhofstraße und der Seminarstraße in Bautzen werden voraussichtlich noch länger für Autofahrer gesperrt bleiben. Ursprünglich war geplant, bis zum Start der Schulzeit zumindest die Kreuzung mit der Seminarstraße für den Verkehr wieder freigeben zu können. Doch wann es so weit sein wird, ist derzeit offen. Unter anderem hatten ergiebige Regenfälle in den vergangenen Wochen das Vorhaben ausgebremst.

Weil sich am Kreuzungsbereich gleich mehrere Zufahrten zu verschiedenen Bildungseinrichtungen befinden, wollte die Stadt an diesen Abschnitt längst einen Haken machen. Doch daraus wird nichts. „Durch die komplexe Verlegung von Medienleitungen und die teilweise unwetterartigen Regengüsse ist es zur Verzögerung gekommen“, teilt der Bautzener Bauoberleiter Thomas Leschke mit. Immerhin steht nun aber ein Termin für die Asphaltierung der Schilleranlagen fest. Am Wochenende zwischen dem 25. und 27. August werden die Bauleute mit ihren großen Maschinen anrücken und die neue Fahrbahndecke aufwalzen, heißt es aus dem Bautzener Rathaus. Voraussetzung ist, dass das Wetter mitspielt. Auch direkt nach der Asphaltierung könne der Kreuzungsbereich jedoch nicht sofort freigegeben werden. Denn zuvor müssen erst noch Arbeiten im direkten Umfeld fertiggestellt werden. Dazu zählen unter anderem auch die Gehwege.

Fertigstellungstermin steht

Am Termin für die Endfertigstellung des gesamten Bauvorhabens Schilleranlage hält die Stadtverwaltung aber weiterhin fest. Der ist für den 22. September vorgesehen. Aktuell spricht demnach nichts dagegen, dass bis dahin alle Arbeiten an dem Straßenabschnitt erledigt sind.

Während der Sperrung müssen Autofahrer weiterhin Umleitungen in Kauf nehmen. Bis die Bauarbeiten abgeschlossen sind, führt die Seminarstraße aus Richtung Tzschirnerstraße in eine Sackgasse. Auch der Teil der Schilleranlagen, zwischen Äußere Lauenstraße und Einmündung Seminarstraße, bildet eine Sackgasse. Die Stadt empfiehlt deshalb, im weiteren Umfeld der Schulen zu parken. Fußgänger und Radfahrer kommen an der Baustelle vorbei. (SZ)

zur Startseite