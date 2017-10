Neuer Asphalt für Müglitztalstraße Zwischen Schlottwitz und Weesenstein werden zwei Abschnitte saniert. Es gibt Verkehrsbehinderungen.

Autofahrer müssen mit Behinderungen auf der Müglitztalstraße rechnen. Wie das Landratsamt Pirna informiert, werden in seinem Auftrag zwei Straßenabschnitte zwischen Schlottwitz und Weesenstein saniert. Dazu werde die Straße an den Baustellen halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird via Ampel geregelt. Begonnen wurde mit den Arbeiten am gestrigen Dienstag. Voraussichtlich am Freitag, dem 20. Oktober, werden sie abgeschlossen sein. Während dieser Zeit wird an mehreren Stellen ein Dünnschichtbelag auf die Asphaltdecke aufgetragen.

Los geht es südlich von Weesenstein auf einer Länge von circa 250 Metern, teilt Behördensprecherin Annette Hörichs mit. Anschließend werde nördlich von Schlottwitz, zwischen dem Ortsausgang und der Kartonagenfabrik Graf, auf einer Länge von rund 400 Metern eine neue dünne Asphaltschicht aufgetragen.

Den Auftrag für diese Arbeiten erhielt die Thiendorfer Fräsdienst GmbH aus Thiendorf. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 57 000 Euro. Die Baukosten werden zu hundert Prozent vom Freistaat Sachsen finanziert. (SZ/mb)

