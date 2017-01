Neuer Asphalt für die Weinstraße Die Planungen für den Ausbau der S 88 starten. Doch nur für einen Teil der Strecke gibt es das volle Programm.

Die S 88 in Diesbar soll ab der Kreuzung Am Brummochsenloch erneuert werden. An der Weinstraße komme es immer wieder zu Fahrbahnschäden. © Antje Steglich

Die Pläne für den Ausbau der S 88 in Diesbar-Seußlitz sind schon einmal in der Schublade verschwunden. Damals nach dem Hochwasser 2002. Und sicher ist der Bau auch jetzt nicht. Denn die Staatsstraße verläuft nur wenige Meter parallel zur Elbe, jeder Bau wird unweigerlich in Schutzgebiete eingreifen müssen. Trotzdem will die Gemeinde Nünchritz jetzt eine entsprechende Planungsvereinbarung mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) unterzeichnen. Vorab stellte sie das Vorhaben am Montagabend im Gemeinderat vor.

Geplant ist ein Ausbau ab der Kreuzung Am Brummochsenloch bis kurz vor dem Landgasthof Zum Roß, erklärte Bauamtsleiter Uwe Riedel. Der Fußweg soll dabei verbreitert werden und künftig über die gesamte Länge mitlaufen. Außerdem wird es eine Haltebucht für die Bushaltestelle geben sowie neue Parkmöglichkeiten gegenüber der Löwenvilla und gegenüber von Merkers Weinstuben. Während das Vorhaben grundsätzlich in den Händen des Lasuv liegen wird, will sich die Gemeinde mit dem Bau der Fußwege, mit der eventuell notwendigen Erneuerung der Straßenentwässerung und der Straßenbeleuchtung beteiligen.

„Das Projekt ist jedoch planerisch nicht einfach“, so Bauamtsleiter Riedel. Denn das Areal gehört genauso zum Überschwemmungsgebiet wie zum FFH-Schutzgebiet. Richtung Nieschütz gibt es zudem durch Mauern befestigte Böschungen, die mit erneuert werden müssten – und das wiederum gelte als Eingriff in den Retentionsraum. All diese Punkte fließen nun in ein Planfeststellungsverfahren ein, das durchaus zwei Jahre dauern kann. – 2020 und 2021 könnte gebaut werden, sagte Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert. Die Kostenschätzung liegt bei etwa zwei Millionen Euro.

Ihre Behörde forciere das Projekt, weil die Fahrbahn in einem schlechten Zustand ist. Teilweise liegt unter der dünnen Asphaltdecke noch Pflaster, es kommt immer wieder zu Fahrbahnschäden, heißt es. Auch die Stützwände auf beiden Seiten der Straße seien abschnittsweise stark sanierungsbedürftig.

Die Gemeinderäte befürworten die Ausbaupläne. Allerdings würde man einen anderen Teil der S 88 noch lieber saniert sehen. „Meines Erachtens ist das Stück Richtung Seußlitz noch wichtiger“, sagte SPD-Rat Jürgen Schmidt. „Für Fußgänger und Touristen ist das eine gefährliche Strecke“, ergänzte Udo Schmidt. Denn die Straße ist Richtung Seußlitzer Hof und Schloss zum Teil beengt, es fehlen Fußwege, und die Häuser stehen quasi direkt an der Straße. „Deswegen gilt dort 30“, sagte Bürgermeister Gerd Barthold (CDU). Und deshalb kann es dort keinen grundhaften Ausbau geben, von Fußwegen und einer Verbeiterung der Straße ganz zu schweigen. Das Terrain sei dafür zu schwierig.

Allerdings machte Bauamtsleiter Riedel den Anwohnern Hoffnung, dass noch in diesem Jahr wenigstens die Huckelpiste begradigt wird. Es ist die Rede davon, dass das Lasuv dort eine Deckenerneuerung plant, die Gemeinde könnte dann gleichzeitig die Straßenbeleuchtung erneuern. Doch das sei noch nicht verbindlich. Auch das Straßenbauamt bestätigte das zunächst nicht. Laut Isabel Siebert ist neben dem Teilstück in Diesbar derzeit der Vorentwurf zum Ausbau der S 88 in Merschwitz in Bearbeitung sowie die Voruntersuchungen zur Verlegung der Staatsstraße südlich von Kreinitz und östlich von Nünchritz.

