Neuer Asphalt für die S 174 Damit die Fahrbahn erneuert werden kann, kommt es für Autofahrer ab Ende der Woche zu Behinderungen.

In dieser Woche wird mit der Erneuerung der Fahrbahn der Staatsstraße S 174 von Bad Gottleuba bis Berggießhübel begonnen. Wie Isabel Siebert, Pressesprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitteilte, geht es am 29. September los. Gebaut wird vom Ortsausgang Berggießhübel bis zur Ernst-Hackebeil-Straße in Bad Gottleuba, insgesamt 2,4 Kilometer. Der Asphalteinbau wird unter Vollsperrung der S 174 sowie in drei Teilabschnitten durchgeführt.

Begonnen wird in Bad Gottleuba. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis zum 6. November abgeschlossen sein. Eine Umleitung wird über die S 171 und die S 173 (Hellendorf) ausgeschildert. Die Zufahrt zu den Grundstücken der Anwohner wird gesondert vor Ort geregelt. Dazu werden diese in Kürze konkret informiert, so Isabel Siebert. Die Kosten für den Asphalteinbau belaufen sich auf rund 550 000 Euro. Sie werden vom Freistaat Sachsen finanziert. (SZ/kk)

