Neuer Asphalt für die Graupaer Straße Zum Pirnaer Ortsteil Birkwitz gelangt man während der Bauphase nur über eine Umleitung.

Die Stadt Pirna lässt ab 11. Oktober die Graupaer Straße im Ortsteil Birkwitz-Pratzschwitz sanieren. Nach Auskunft des Rathauses wird innerhalb von 14 Tagen in zwei Bauabschnitten der Asphalt auf der Trasse erneuert. Im ersten Bauabschnitt, der für den Zeitraum vom 11. bis 17. Oktober geplant ist, werden die Fachleute beide Fahrspuren zwischen der Hausnummer 52 und der Kreuzung Lindenring neu asphaltieren. Die Zu- und Ausfahrt aus dem Wohngebiet Lindenring ist dabei stets gewährleistet. Im zweiten Bauabschnitt, der vom 17. bis 22. Oktober dauern soll, nehmen sich die Bauarbeiter den Bereich der Graupaer Straße zwischen Lindenring und Söbrigener Straße vor. Während der Bauarbeiten wird die Graupaer Straße in den einzelnen Bauabschnitten jeweils voll gesperrt. Der Ortsteil Birkwitz ist in dieser Zeit entweder über die Pratzschwitzer Straße oder aber über die Söbrigener Straße zu erreichen. (SZ/mö)

