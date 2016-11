Neuer Asphalt für die Feldstraße In Glashütte wurde auf dem Abschnitt zwischen der Einmündung Alte Bergstraße und der Emil-Lange-Straße neuer Straßenbelag aufgetragen. Doch nicht nur das.

In Glashütte gibt’s neuen Asphalt. © Archiv: SZ

In den letzten Tagen wurde ein weiteres Teilstück an der Glashütter Feldstraße asphaltiert. Im Auftrag der Stadt Glashütte ließ das Schlottwitzer Bauunternehmen Zimmermann auf dem Abschnitt zwischen der Einmündung Alte Bergstraße und der Emil-Lange-Straße neuer Bitumen auftragen. In diesem Zuge wurde auch Stellplätze für die künftigen Mieter der beiden Mehrfamilienhäuser auf der Straße geschaffen. „Die Arbeiten wurden so ausgeführt, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagt Geschäftsführer Andreas Zimmermann.

Wie aus dem Glashütter Rathaus zu erfahren wird, werden sich in der kommenden Woche Mitarbeiter die Straße anschauen, um festzulegen, wie der Winterdienst geregelt werden kann. Zudem soll eine Entscheidung zum künftigen Status der Straße fallen. In der Diskussion war bereits das Aufstellen eines Pollers, der das Durchfahren verhindern soll. (SZ/mb)

