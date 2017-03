Neuer Asphalt für die Burgker Straße

Der vergangene Winter mit viel Schnee und Kälte sowie häufigen Wechseln aus Frost und Tauwetter hat seine Spuren auf den Straßen in der Region hinterlassen. Besonders groß sind die Schäden auf der Burgker Straße in der Nähe des Stadions des Friedens in Freital. Warnschilder weisen die Autofahrer auf die Gefahren der Schlaglöcher hin.

Wie nun im Technischen Ausschuss des Stadtrates am Dienstagabend bekannt wurde, will die Freitaler Stadtverwaltung die Löcher nicht nur notdürftig flicken, sondern großflächig reparieren. Bauamtschef Gerhard Schiller sagte, dass man die betroffene Stelle mit einer neuen Asphaltschicht ausstatten werde. Wann genau die Bauarbeiten beginnen sollen und welche Auswirkungen diese für die Autofahrer haben, steht aber nicht fest. „Vor dem Sommer bekommen wir das nicht hin“, sagte Schiller. Wahrscheinlich ist, dass die Arbeiten in der verkehrsschwachen Zeit während der Sommerferien ausgeführt werden. (SZ/win)

