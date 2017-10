Neuer Asphalt für den Donnerberg Mehrere Straßen in Altenberg wurden bereits repariert. Weitere Arbeiten folgen in den kommenden Wochen – bis zum Winter.

© Symbolfoto dpa

Im Altenberger Stadtgebiet werden auf mehreren Abschnitten Gemeindestraßen in Ordnung gebracht. Bereits abgeschlossen ist die Sanierung eines Straßenabschnitts am „Donnerberg“ in Rehefeld-Zaunhaus, sagt Altenbergs Bauamtsleiter Andreas Gabler. Derzeit werde am Matthäusweg in Schellerhau gearbeitet. In der kommenden Woche wird die Max-Reimann-Straße in Kipsdorf in Angriff genommen. Dort sollen die Arbeiten am 27. Oktober abgeschlossen werden. Die geplante Sanierung einer Stützwand in Falkenhain muss indes warten. „Das Angebot, das bei uns eingegangen ist, war zu hoch. Deshalb haben wir die Ausschreibung aufgehoben“, sagt Gabler. Der Auftrag werde deshalb noch einmal ausgeschrieben und soll im kommenden Jahr ausgeführt werden.

Neben diesen drei größeren Vorhaben gibt es noch mehrere kleine Maßnahmen. Fertiggestellt sind bereits die Arbeiten an der Bergstraße, der Rathausstraße und der Arthur-Tiermann-Straße sowie der Übergangsstelle in Altenberg, am Sonnenhang in Oberbärenburg und an der Ahornallee in Oberbärenburg. Gegenwärtig wird an der Bahnhofstraße in Neuhermsdorf gebaut. Am 23. Oktober geht es auf dem Baderberg in Lauenstein und der Bahnhofssiedlung in Bärenstein los. Baubeginn an den Hauptstraßen Liebenau und Fürstenwalde ist dann am 30. Oktober. Der Verbindungsweg zwischen der Löwenhainer Straße und der Feldgasse wird im November gepflastert. Finanziert werden die diese Maßnahmen über das sächsische Förderprogramm Kommunaler Straßen- und Brückenbau.

Insgesamt kann Altenberg mithilfe der Förderung fast 300 000 Euro in die Sanierung der Gemeindestraßen investieren.

