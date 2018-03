Neuer Asphalt Am Gottesacker schon kaputt Erst im November 2017 wurde der Weg neu gemacht. Jetzt ist er mit Reifenspuren übersät.

Reifenspuren von einem Auto am sanierten Radweg Am Gottesacker in Radebeul. Neuere Schäden auf dem Asphalt sollen jetzt noch geprüft werden. © Archiv/Norbert Millauer

Radebeul. „Es nervt“, twittert Grünen-Stadtrat Martin Oehmichen in dieser Woche und postete dazu ein Foto vom Radweg Am Gottesacker, der Kötzschenbroda und Fürstenhain mit Radebeul-Mitte verbindet. Auf dem Bild sind Spurrillen zu sehen, die sich in den Asphalt gedrückt haben. Darin steht das Wasser. Der Belag sei über die gesamte Länge es Radwegs von Auto- und Lkw-Reifenspuren zerstört, schreibt Oehmichen.

Dabei war der 880 Meter lange Radweg erst vor wenigen Wochen neu gemacht und im November 2017 freigegeben worden. 285 000 Euro hat die Stadt für die Verbindungsstrecke ausgegeben.

Dass der Asphalt schon jetzt an vielen Stellen eingedrückt ist, beschäftigte am Dienstagabend auch den Stadtentwicklungsausschuss. Denn an dem Weg gibt es zwei Probleme. Zum einen dürften Auto- und Lkw-Fahrer dort gar nicht lang fahren, weil der Radweg für sie gesperrt ist. Ausnahmen gelten nur für Anlieger.

An das Verbot halten sich viele offenbar nicht. Zum anderen dürfte der Asphalt aber auch nicht derart kaputt gehen. Baubürgermeister Jörg Müller erklärte, dass die Oberfläche darüber rollende Fahrzeuge eigentlich aushalten müsste. Denn im Katastrophenfall sollen dort auch schwere Fahrzeuge, beispielsweise die Feuerwehr fahren können.

Hat die Baufirma gepfuscht? Die Schäden müssten eigentlich unter die Gewährleistung fallen. Die Stadt sei mit der Firma dazu bereits in Gesprächen. Neuere Schäden sollen jetzt noch geprüft werden.

