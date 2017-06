Neuer Asphalt Im Herbst beginnen Bauarbeiten an der S 165 in Hohnstein. Damit sollen gleich zwei Probleme gelöst werden.

Auf der Staatsstraße S 165 zwischen Hohnstein und Lohsdorf wird im Herbst dieses Jahres gleich an zwei Bereichen gebaut. Zum einen wird die Asphaltschicht zwischen Hohnstein und der Schäferei am Abzweig nach Neustadt erneuert, zum anderen der Belag zwischen Ehrenberg und Lohsdorf ausgetauscht. Laut Bürgermeister Daniel Brade (SPD) sollen auch die Bushaltestellen an der Kälberanlage Hohnstein in Richtung Ehrenberg und in Richtung Hohnstein mit asphaltiert werden.

Letztere stand schon länger in der Kritik, weil Fahrgäste hier keinen Platz haben, um auf den Bus zu warten. Sie müssen direkt an der Straße stehen. Das ist gefährlich. Die Stadt hatte deshalb schon mit der Oberelbischen Verkehrsgesellschaft verhandelt. Zudem wird die Straße zwischen der Kälberanlage und der Schäferei grundhaft ausgebaut. Das heißt, dass in diesem Bereich gleichzeitig die Entwässerung erneuert wird, um künftige Überschwemmungen zu verhindern.

Wird dann der Straßenabschnitt zwischen Ehrenberg und Lohsdorf asphaltiert, erhält auch die Bushaltestelle in Lohsdorf eine neue Deckschicht. Die Stadt Hohnstein wolle mit der Baufirma verhandeln, um das entstandene Asphaltfräsgut zu erhalten. Davon soll ein Wanderweg von Meschkes Gasthaus bis zum Parkplatz Dresdner Straße befestigt werden. Außerdem soll der Platz am Trinkwasserbehälter in Lohsdorf mit dem abgefrästen Asphalt erneuert werden. Während der Arbeiten ist die Straße in diesen Abschnitten voll gesperrt. Ein konkreter Baubeginn steht noch nicht fest. Auch über die Dauer gibt es noch keine Aussage. Die Umleitung führe über Neustadt, so der Bürgermeister. (SZ/aw)

