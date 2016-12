Neuer Arzt übernimmt Praxis in Rauschwalde Die Übergabe der Behandlungsräume des Ärzte-Ehepaares Tillack soll zum Ende des Jahres ohne großes Tamtam stattfinden.

Michael Niedziolka soll die Allgemeinarzt-Praxis an der Friedrich-List-Straße 10 übernehmen. © SZ-Archiv/Nikolai Schmidt/nikolaischmidt.de

Görlitz. Das Ärzte-Ehepaar Hans-Jürgen und Bärbel Tillack geht zum Ende des Jahres in den verdienten Ruhestand. Für die Allgemeinarzt-Praxis an der Friedrich-List-Straße 10 in Rauschwalde gibt es jedoch einen neuen Mediziner: Michael Niedziolka tritt im Januar die Nachfolge von Bärbel Tillack an.

Der 39-jährige polnische Allgemeinmediziner Michael Niedziolka, der seit 2012 in der Urologie des Malteser-Krankenhauses St. Carolus tätig ist, stand vor einem Jahr schon einmal im Fokus der Öffentlichkeit. Damals wollte er nach dem plötzlichen Tod von Bernd Eckert die Hausarztpraxis an der Brautwiesenstraße übernehmen. Das bestätigte damals das Praxisteam um die beiden Schwestern Beatrix und Constance gegenüber der SZ. Michael Niedziolka selbst wollte die Übernahme damals zwar nicht abschließend bestätigen, sprach aber davon, dass es sehr wahrscheinlich sei, dass er die Praxis weiterführe.

Allerdings kam es letztlich aus verschiedenen Gründen doch nicht dazu. Details sind damals nicht bekannt geworden. Diesmal soll jedoch alles glatt gehen. „Dass er mein Nachfolger wird, ist auf jeden Fall sicher“, bestätigt Bärbel Tillack.

zur Startseite