Neuer Antrieb für Heidenau Am Bahnhof soll eine öffentliche Strom-Tankstelle gebaut werden. Ein Unternehmer will dann sofort seine ganze Flotte umstellen.

Statt Benzin oder Diesel tankt Andreas Schwarze Strom. Der Service-Monteur der Technischen Dienste Heidenau ist regelmäßig mit dem Elektro-Renault des Unternehmens unterwegs, dessen Akku an der firmeneigenen Ladesäule aufgeladen wird. Diese Tankstelle ist aber nicht öffentlich. Es gibt einen neuen Plan. © Norbert Millauer

Dohna und die Technische Dienste GmbH in Heidenau fahren seit diesem Jahr elektrisch. Nun geht auch die Stadt Heidenau einen Schritt in die Zukunft. Jedenfalls soll erst einmal eine öffentliche Tankstelle gebaut werden. Und zwar im Bereich des Bahnhofes, sagt die Enso. Derzeit betreibt der Energieversorger 19 öffentliche Ladesäulen, unter anderem in Glashütte, Bad Schandau, Altenberg und Dohna. Die Enso beantragt jetzt beim Bund Fördermittel, teilt Sprecherin Claudia Kuba mit.

Einer, der sich schon jetzt freut, ist Reno König – als Fraktionsvorsitzender der CDU und noch mehr als Taxi-Betreiber. „Wenn alles passt, stelle ich sofort meine Flotte um“, sagt er. Er habe bereits seine Fühler ausgestreckt und interessante Angebote erhalten. Doch es mache erst Sinn, wenn er in Heidenau auch aufladen kann. Wann das möglich ist, darauf lassen Stadt und Enso sich nicht festlegen. Es sollte aber nicht zu lange dauern. Im September befasst sich der Bauausschuss des Stadtrates damit. An den Enso-Ladesäulen ist ein Zugangs- und Abrechnungssystem installiert, das bargeldloses und bequemes Stromtanken über Smartphone-App, mobile Website und SMS ermöglicht. Basis ist das Handy-Ticket-System, das auch im öffentlichen Personennahverkehr genutzt wird, unter anderem von den Dresdner Verkehrsbetreiben. Vorteil für den Kunden aus Enso-Sicht: nach einmaliger Online-Anmeldung schnelles Spontan-Tanken.

Tankstelle ja, Auto nein

Bei den Technischen Diensten Heidenau geht es noch schneller, weil sie eine eigene Tankstelle haben. Das Elektromobil des städtischen Unternehmens ist seit Januar über 2 500 Kilometer gefahren. Je nach Wetter und Temperaturen reicht eine Ladung für 80 bis 120 Kilometer. Die Erfahrungen seien bisher durchweg gut bis sehr gut. Elektromobilfahrer stellen im Stadtverkehr kaum Unterschiede zum herkömmlichen Auto mit Verbrennungsmotor fest, schätzen aber den nahezu geräuschlosen Motorbetrieb. „Das habe ich selbst ausprobiert“, sagt Sprecherin Iris Queißer.

Die städtische Wohnungsgesellschaft hat ebenfalls ein Elektromobil gekauft. Der E-Golf wird voraussichtlich im Oktober geliefert. Damit will die WVH einen weiteren Beitrag zum Umweltschutz leisten. „Gerade bei zahlreichen Kurzstrecken im Stadtverkehr entsteht eine besonders hohe Umweltbelastung durch Abgase, die mit einem Elektromobil verringert werden kann“, heißt es.

Die Stadtverwaltung ist noch nicht ganz so weit. Tankstelle ja, Auto nein. Das Ordnungsamt hat erst kürzlich ein neues Auto mit herkömmlichem Antrieb gekauft. Für 13 000 Euro. Ein elektrisches wäre teurer gewesen und deshalb momentan nicht drin, sagte Bürgermeister Jürgen Opitz jetzt im Stadtrat auf Nachfrage von Michael Schürer (Heidenauer Bürgerinitiative). Der Stadtrat hatte Opitz im April auf Antrag der Linken/Grünen beauftragt, geeignete Standorte für Ladestationen für Elektroautos zu suchen und sie dann bauen lassen, am besten mit Fördergeld. Genau das wird jetzt gemacht. Opitz’ Begeisterung hielt sich damals in Grenzen. „Ich bin ja froh, dass ich die Ladestation nicht auch noch errichten muss, sondern errichten lassen kann“, sagte er im Frühjahr.

Jetzt freute er sich, den Fortschritt verkünden zu können. Nicht nur die Enso hilft, sondern auch die städtische Wohnungsgesellschaft. Freilich nicht ganz uneigennützig: „Für zukünftige Mieter mit Elektromobilen ist eine erstklassige Infrastruktur ein schlagkräftiges Argument, eine Wohnung in Heidenau zu mieten.“

zur Startseite