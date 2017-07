Neuer Anstrich fürs Best Western

Das Hotel Best Western am Wendischen Graben in Bautzen. © Uwe Soeder

Das Best Western Hotel in Bautzen verändert seine Optik. Ein Gerüst steht schon. In den kommenden Tagen wollen die Bauarbeiter die Fassade des Gebäudes komplett neu gestalten. Dazu gehört natürlich auch der Anstrich. Die Eigentümergesellschaft hat dafür in Abstimmung mit der Stadt einen blau-grauen Farbton gewählt. „Es wird auch ein paar farbliche Akzente geben“, erklärt Hotelchef Holger Thieme. Mehr möchte er noch nicht verraten. Bis Ende Juli soll alles fertig sein. Die Gäste, das garantiert der Hotelchef, werden von den Bauarbeiten kaum etwas merken.

Das erste halbe Jahr lief gut für die 60 Mitarbeiter des Vier-Sterne-Hotels. „Auch wenn es saisonbedingte Schwankungen gab, können wir zufrieden sein“, so der Hotelchef. Auch im vergangenen Jahr war die Unterkunft gut besucht. In den 157 Betten des Bautzener Hotels übernachteten Familien genauso wie Gruppenreisende, Tagungsgäste und Durchreisende. Etwa 40 Prozent der Hotel-Übernachtungen gehen auf Touristen zurück. (SZ/mho)

