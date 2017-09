Neuer Anstrich für stilles Örtchen Seit mehreren Jahren beteiligt sich die Gleisberger Jugendwehr an der 48-Stunden-Aktion. Die findet immer mehr Anklang.

Angelika Küchenmeister ist stolz auf die neuen Mitglieder der Jugendfeuerwehr Gleisberg Paul, Lucas und Milo. Auch sie haben sich an der 48-Stunden-Aktion beteiligt. © Dietmar Thomas

Pinsel, Farbe und wenigstens ein bisschen trockenes Wetter, mehr benötigten die Mitglieder der Gleisberger Jugendwehr nicht, um am Freitagabend und Sonnabendvormittag etwas Gutes zu tun. Mehr als zehn engagierte Kinder und Jugendlichen strichen Bänke, ein Außengeländer sowie ein Toilettenhäuschen und führten kleinere Reparaturen an den Anlagen durch. Alles im Rahmen der 48-Stunden-Aktion, die zurzeit im Landkreis Mittelsachsen stattfindet.

Seit 2012 ist die Gleisberger Jugendwehr mit dabei, wenn es wieder einmal heißt, das Engagement junger Menschen in den Fokus zu rücken. „Die Aktion kommt bei den Kindern und Jugendlichen an“, sagt René Seltmann. Er ist der Jugendwart der Gleisberger Gruppe, zu der im Moment 21 Mädchen und Jungen im Alter von acht bis 16 Jahren gehören. Ziel der Aktion ist es, dass ein Gruppe Kinder und Jugendlicher in einem Zeitfenster von 48 Stunden ehrenamtlich ein selbst gewähltes Projekt umsetzt, schildert Sabine Hilsbrich vom Kreisjugendring Mittelsachsen. Bei diesem laufen die Fäden für die Aktion zusammen, bei der immer etwas Bleibendes für die Gemeinschaft geschaffen wird.

Hilsbrich freut sich, dass es dem Verein in diesem Jahr gelungen ist, 19 Jugendclubs, Jugendwehren oder andere Jugendgruppen für die Aktion zu begeistern. Neben den Gleisbergern beteiligen sich aus der Region Döbeln die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Schrebitz und Ostrau sowie der Jugendclub in Marbach. Die Schrebitzer haben ihren Einsatz bereits hinter sich. Anfang September haben die jungen Leute in Obersteina auf dem Spielplatz verschiedene Sitzgelegenheiten und Spielgeräte farblich gestaltet.

Jugendclub Marbach feiert seinen 20.

Der Jugendclub in Marbach verbindet seine 48-Stunden-Aktion mit seinem 20-jährigen Bestehen, das am 20. Oktober in einem beheizten Festzelt gefeiert werden soll. Geplant ist an jenem Freitag eine Party. Am 21. Oktober veranstalten die Jugendlichen die erste Ortsmeisterschaft der Gemeinde Striegistal. Aus jeder Ortschaft soll dabei ein Team mit je sechs Teilnehmern um die Krone der Gemeinde kämpfen. Gefragt ist ihr Können bei Geschicklichkeits-, Sport- und Quizspielen. Am Abend schließt sich das 9. Oktoberfest in Marbach an. Etwa 15 Jugendliche gehören dem Jugendclub zurzeit an. Sie treffen sich regelmäßig in angemieteten Räumen in der Marbacher Grundschule.

Insgesamt 19 Projekte haben sich für die 48-Stunden-Aktion beim Kreisjugendring angemeldet. „Im vergangenen Jahr hatten wir nur sechs. Das ist eine gute Steigerung“, sagt Sabine Hilsbrich. Die Mehrheit der engagierten Jugendgruppen kommt allerdings aus dem restlichen Kreisgebiet. Das Engagement in der Region ist, bis auf die bewährten Teilnehmer aus Ostrau und Gleisberg, bisher noch gering.

Für den 20. Oktober hat der Kreisjugendring eine Abschlussveranstaltung zur 48-Stunden-Aktion in Hainichen geplant. Dann sind auch die Bürgermeister der Orte eingeladen, aus denen die teilnehmenden Gruppen kommen. „Sie werden die Projekte noch einmal vorstellen“, sagt Sabine Hilsbrich. Anschließend bekommen die Teilnehmer einen Pokal. „In diesem Rahmen werden die Aktionen noch einmal gewürdigt“, sagt Hilsbrich.

