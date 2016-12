Neuer Ansprechpartner für Behinderte Volker Dietzmann übernimmt die ehrenamtliche Aufgabe. Er löst Wolfang Hopf als Behindertenbeauftragter ab.

Der neue ehrenamtliche Behindertenbeauftragte ist Volker Dietzmann. Er wurde in der Sitzung des Kreistages am 14. Dezember für die Wahrung der Belange der Menschen mit Behinderung bestellt. Damit ist Dietzmann künftig auch Ansprechpartner bei Fragen, Problem und Beschwerden, die Betroffene und deren Angehörigen im Landkreis haben.

Landrat Matthias Damm (CDU) würdigte die Verdienste von Dietzmanns Vorgänger Wolfgang Hopf in den vergangenen drei Jahren. „Mit Kompetenz übte er dieses Amt für den Landkreis aus und das auch außerhalb der Verwaltung“, so Damm. Jedoch habe sich laut Damm gezeigt, dass gerade in dringenden Angelegenheiten oder Notfällen über die angebotenen Sprechzeiten hinaus durch die tägliche Anwesenheit im Amt der Beauftragte schneller ansprechbar und besser erreichbar ist. Volker Dietzmann hat als persönlicher Referent des Landrates direkten Kontakt zu den Fachbereichen im Landratsamt und anderen zuständigen Stellen. Zudem ist der Referent gut vernetzt und kann damit notwendige Unterstützung bei auswärtigen Behörden oder Einrichtungen wirkungsvoll leisten beziehungsweise veranlassen.

Die wöchentlichen Sprechzeiten, die bereits Vorgänger Wolfgang Hopf angeboten hat, setzt Volker Dietzmann fort. Behinderte und deren Angehörige können sich dazu an jedem Donnerstag in der Zeit von 16 bis 18 Uhr am Freiberger Standort des Landratsamtes im Flachbau, Raum 602, beim Behindertenbeauftragten melden. „Voller Zuversicht sieht Volker Dietzmann auch der Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat entgegen“, so Kreissprecher André Kaiser. (DA)

