Neuer Ansatz im Kampf gegen Drogen

Fred ist neu hier. Aber er hat gleich gemerkt: Es gibt allerhand zu tun in Görlitz. Und Fred hat gleich losgelegt. Ein Kurs mit sechs jungen Leuten, die miteinander eines teilen: ein dickes Problem. „Fred“, das klingt nach einem guten Kumpel; einer, dem man mal was erzählen kann, was einen bedrückt. Dabei ist Fred gar kein Typ, sondern ein Sicherheitsnetz, das verschiedene Menschen und Institutionen miteinander knüpfen. „Frühintervention bei erstauffälligem Drogenkonsum“ heißt „Fred“ mit vollem Namen. Aber da würde niemand hingehen. Darum „Fred“.

Das Gesicht, das in Görlitz hinter dem Namen „Fred“ steht, gehört einem jungen Mann, der als Sozialpädagoge bei der Psychosozialen Beratungs- und Behandlungsstelle in Görlitz arbeitet. Im Hinterhof der Jakobstraße 24 gehört zu den wichtigen Ansprechpartnern für Leute, die Probleme mit Drogen haben; mit legalen wie Alkohol und mit illegalen. Er ist einer von drei Görlitzer Trainern im Fred-Team, das eine neue Phase der Drogenprävention im Kreis Görlitz eröffnet. Denn das Fred-Programm richtet sich vor allem an ganz junge Menschen, die gerade erst anfangen, Drogen zu nehmen – und dabei schnell jedes Maß verlieren oder auch nur erwischt werden. Denn wer mit Cannabis oder Crystal hantiert, begeht nahezu immer eine Straftat. Zwar ist es nicht verboten, einen „Joint“ zu rauchen, aber wer Cannabis oder Marihuana besitzt, muss das Zeug irgendwo erworben haben – und jeder Handel ist verboten.

„Auffällig“ ist also schon der Azubi, der seine „Tüte“ mit Tabak und Cannabis im Betrieb auf dem Tisch liegen lässt und dabei erwischt wird. Zwischen diesem Moment und dem ersten Besuch bei „Fred“ sollte nicht viel Zeit vergehen, sagt Niko Hippauf. Im Januar hat er seinen ersten Kurs in Görlitz durchgeführt. Sechs junge Leute, ganz unterschiedlich in Bildung und Herkunft, die viermal zweieinhalb Stunden miteinander über ihre Erfahrungen gesprochen und mit ihrem Fred-Trainer gelernt haben, was verschiedene Drogen mit Körper und Geist veranstalten. Am Ende gibt es eine Teilnahmebescheinigung, die in mancher Situation ihren besonderen Wert hat. Wenn ein junger Mensch beispielsweise in einer Jugendeinrichtung Hausverbot bekommt, kann „Fred“ die Tür wieder öffnen.

Längst sind auch illegale Drogen gesellschaftsfähig. Das beobachtet der Psychologe Bruno Priehäußer, der die Görlitzer Suchtberatungsstelle in den 1990er Jahren mit aufgebaut hat und noch heute leitet. Anders als früher gehe es aber weniger darum, aus der Wirklichkeit „auszusteigen“ und sich in Scheinwelten zu flüchten. „Heute geht es vor allem um Leistungssteigerung.“ Das betrifft nicht nur die Party-Leistung, wie das vor zwanzig Jahren, im Techno-Zeitalter, mit den Ecstasy-Pillen war. Heute gehört die chemische Droge Crystal nahezu zum Alltag, sagt Priehäußer. Das weiße Kristall-Pulver sei in allen Gesellschaftsschichten verbreitet. Zwei typische Beispiele nennt der Suchtexperte: Führungskräfte in der mittleren Ebene, „die von unten und von oben Druck bekommen“, und Ein-Mann-Betriebe – Handwerker, die tagsüber von früh bis spät an einem großen Auftrag arbeiten und abends dann noch den Papierkram machen. Aber diese ungesunde Art der Stressbewältigung fängt schon bei Schülern an, sagt Priehäußer. „Viele Prüfungen werden heute unter Drogeneinfluss geschrieben.“ So hat sich das Bild der Drogenkonsumenten in der Öffentlichkeit gewandelt. „Jetzt torkeln halt keine auffälligen Gestalten mit einer Nadel im Arm herum.“ Solange die Menschen ihre Leistung bringen, nehme die Gesellschaft den Drogenkonsum eher in Kauf als bei Aussteigern.

Andererseits beobachten Kenner der Drogenszene, dass der Konsum von Cannabis auch unter Jugendlichen weit verbreitet ist. Wenn Eltern etwas davon mitbekommen, sollten sie alarmiert sein. Denn oft gehen aufputschende Drogen und beruhigende wie Cannabis Hand in Hand: Morgens eine Prise Crystal zum Munterwerden, abends ein Joint zum Runterfahren. Da diese Drogen völlig gegenläufige chemische Prozesse auslösen, sei das eine gefährliche Belastung fürs Gehirn, sagt Priehäußer.

Ist aber Cannabis nicht völlig harmlos? So behaupten es jugendliche Konsumenten gerne. „Das können wir nicht bestätigen“, warnt Dr. Thomas Reuster, der Chefarzt für Psychiatrie und Psychotherapie am Städtischen Klinikum. „Das ist ein Märchen, das sich in der Hanf-Community hartnäckig hält.“ Hochkarätige wissenschaftliche Literatur belege, dass nicht nur der dauerhafte Konsum von Cannabis-Produkten das Gehirn schädigen könne.

