Neuer Anlauf zum Welterbe Die Montanregion Erzgebirge/Krusnohori versucht erneut, in die Liste des Unesco-Welterbes aufgenommen zu werden. In abgespeckter Form.

Osterzgebirge. Der neue Versuch, die Montanregion Erzgebirge/Krusnohori in die Liste des Unesco-Welterbes aufnehmen zu lassen, ist am Montag gestartet. Sachsen Innenminister Markus Ulbig (CDU) und der tschechische Kulturminister Daniel Hermann (KDU-CSL) haben am Montag gemeinsam den neuen grenzüberschreitenden Antrag unterschrieben, informierte das sächsische Innenministerium.

Nach dem Scheitern im ersten Anlauf haben die Erzgebirgler ihre Bewerbung neu aufgestellt und einzelne Bestandteile zu größeren Kulturlandschaften verbunden. Das Osterzgebirge ist mit drei Regionen dabei. Eine ist das Bergbaugebiet Altenberg, zu der neben dem Kern um Altenberg und Zinnwald auch Lauenstein und Dippoldiswalde mit dem mittelalterlichen Bergbau gehören. Die zweite Region ist das Bergbaugebiet Freiberg mit Bergbauanlagen in Freiberg, Brand-Erbisdorf und Umgebung. Auf der tschechischen Seite des Erzgebirges ist die Bergbaulandschaft Krupka/Graupen Teil des Welterbeantrags mit der Altstadt Krupka, der Pinge auf dem Mückenberg und umliegenden Bergbaurevieren. Im Sommer 2018 wird der neue Antrag zum ersten Mal bewertet, ehe 2019 die endgültige Entscheidung fällt. (SZ/fh)

