Neuer Anlauf für Scheunen-Abriss

Streitobjekt: die große Sandsteinscheune an der Dammstraße in Pirna-Copitz mit ihrem charakteristischen Turm. © Norbert Millauer

Die städtische Wohnungsgesellschaft Pirna (WGP) startet einen neuen Anlauf, Fördermittel für den Abriss einer großen Sandstein-Scheune in Copitz zu bekommen. 137 000 Euro stehen in Aussicht; ob das Geld fließt, darüber beraten Pirnas Stadträte im Bauausschuss am Donnerstagabend.

Das Ansinnen der Wohnungsgesellschaft ist umstritten. Bei der Scheune in einem Hinterhof zwischen Hauptstraße und Dammstraße handelt es sich um das letzte erhaltene Gebäude eines einstigen Copitzer Gutshofes. Sie ist massiv, zum großen Teil aus Sandstein gebaut und besitzt ein charakteristisches Türmchen, von dem der Name „Turmgut“ abgeleitet sein soll. Alle übrigen Gebäude des Gutes wurden wahrscheinlich bereits Ende des 19. Jahrhunderts abgerissen, als Copitz rund um die Hauptstraße städtisch überbaut wurde.

Keine Kauf-Interessenten?

Schon vor einem Monat hatte die WGP einen ersten Anlauf für die Fördermittelvergabe im Stadtrat gestartet. Damals allerdings wurde der Punkt von der Tagesordnung gestrichen. Der Kulturverein Kuratorium Altstadt hatte den Oberbürgermeister gebeten, andere Optionen als den Abriss zu prüfen. Zudem hatte sich das sächsische Landesamt für Denkmalpflege in die Diskussion eingeschaltet und ebenfalls für den Erhalt der Scheune plädiert. Das Landesamt betonte allerdings, wegen des Gebäudes nicht auf Konfrontationskurs mit der Stadt gehen zu wollen, da die Scheune nicht auf der Denkmalliste steht.

Gegenüber der SZ hatte WGP-Geschäftsführer Jürgen Scheible damals betont, das Gebäude „auf jeden Fall“ abreißen zu wollen. Für die WGP sind wirtschaftliche Erwägungen ausschlaggebend. Die Wohnungsgesellschaft möchte voraussichtlich ab kommendem Jahr das Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße 17 sanieren, in dessen Hinterhof die Scheune steht. Die Scheune soll Anwohner-Parkplätzen weichen, um die Wohnungen besser vermieten zu können. Eine Sanierung der Scheune sei geprüft, aber als zu teuer verworfen worden, erklärt Jürgen Scheible. Auch habe man versucht, das Gebäude zu verkaufen. Das sei mangels Interessenten gescheitert.

Noch vor wenigen Jahren schien das Schicksal der Scheune keineswegs besiegelt. Als die Stadt 2009 das Fördergebiet „Alt-Copitz“ auswies, war der Erhalt der Scheune mithilfe von Fördermitteln geplant, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme eines privaten Investors. „Der Versuch der Vermarktung scheiterte mangels Interessenten“, heißt es nun auch in der aktuellen Beschlussvorlage für die Stadträte.

Doch ganz so stimmt das offenbar nicht. Im vergangenen Jahr hatte sich der Pirnaer Architekt Uwe Seidel an die WGP gewandt und Interesse am Kauf des Scheunen-Grundstücks bekundet.

Uwe Seidel erhielt mit Datum 11. Juli 2016 eine Absage von der WGP. In dem Schreiben an den Architekten heißt es, ein Verkauf sei „derzeit nicht vorgesehen“, da die WGP „eigene Entwicklungsmöglichkeiten“ für das Grundstück prüfe. Zumindest einen Interessenten für die Scheune gab es also. Verkaufen wollte die WGP nicht.

Am Donnerstag müssen die Stadträte entscheiden, ob sie dem Wunsch der WGP nachkommen und den auf 137 000 Euro taxierten Abriss zu 100 Prozent aus Steuermitteln finanzieren.

Stadtentwicklungsausschuss, 1. Juni, 18 Uhr, Rathaus

