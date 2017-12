Neuer Anlauf für Johnsbachs Straße

Schwerpunkt eins: Viel Geld für Straßen, Leuchten und Fußwege

Mehr als 1,6 Millionen Euro sollen im kommenden Jahr in den Bau von Gehwegen und neuen Straßenleuchten fließen. Neben dem Fußweg in Johnsbach ist der Bau der Treppe zwischen der Feldstraße und der Emil-Lange-Straße in Glashütte eines der teuersten Vorhaben 2018. Damit will die Stadt den Wunsch der Anwohner in den höhere gelegenen Wohngebieten rund um die Alte Bergstraße entsprechen. Auch am Cunnersdorfer Weg in Glashütte soll gebaut werden. Dessen Zustand ärgert die Anwohner schon lange. Zudem möchte die Stadt die Außenanlagen am Klubhaus in Hausdorf neu gestalten. Entlang mehrerer Straßen und Plätze, wie zum Beispiel am Sportplatz Glashütte und an der Reinhardtsgrimmaer Straße in Schlottwitz soll die Straßenbeleuchtung erneuert beziehungsweise auf LED umgestellt werden. Glashütte plant auch die Neugestaltung von Bushaltestellen in verschiedenen Ortsteilen. Sie sollen befestigt werden und Borde bekommen. „Wo es sich anbietet, werden Wartehäuschen aufgestellt“, sagt Frau Glöckner. Die Stadt will auch Geld in die Hand nehmen, um weitere Parkplätze zu schaffen. Ein möglicher Standort ist die Emil-Lange-Straße in der Kernstadt.

Schwerpunkt zwei: Städtische Gebäude werden umgebaut und modernisiert

Schon lange wartet die Feuerwehr in Niederfrauendorf, dass ihr Gerätehaus auf Vordermann gebracht wird. Die Umkleideplätze und die Fahrzeuggarage entsprechen nicht den Standards, schätzt der Feuerwehrausschuss ein. Auch im Hort Reinhardtsgrimma gibt es Handlungsbedarf. Hier soll der Zugang zu den Garderoben verändert werden. An der Reinhardtsgrimmaer Grundschule möchte die Stadt den Hof entwässern und die Wärmedämmfassade sanieren, erklärt Frau Glöckner. Der Cunnersdorfer Kindergarten soll nicht nur eine neue Heizung bekommen. Hier werde die Stadt auch den Zugang zum Keller verlegen, damit der hintere Hauseingang neu gestaltet werden kann. Des Weiteren möchte die Stadt mehrere Planungen anschieben, unter anderem zum Bau eines Gemeinschaftshauses in Oberfrauendorf und zur weiteren Gestaltung des Kita-Spielplatzes in Glashütte. Für die Maßnahmen an den kommunalen Gebäuden wird die Stadt rund eine Million Euro bereitstellen.

Schwerpunkt drei: Weitere Hochwasserschäden werden beseitigt

Noch immer gibt es Schäden, die beim Hochwasser 2013 entstanden sind. Um diese zu beseitigen, will Glashütte 2018 über eine Million Euro investieren. Das größte Vorhaben will die Stadt in Niederfrauendorf anpacken. Hier soll die Zufahrt zum Spielplatz neu gestaltet werden. Dazu werden die Brücke über die Lockwitz erneuert, ein Geschiebefang errichtet und eine Zufahrt dazu gebaut. Am Lockwitzbach und am Schlottwitzgrundbach werden zudem Böschungsabschnitte gesichert und die Sohle an mehreren Stellen befestigt. Außerdem will sich die Stadt im kommenden Jahr mit dem Bau eines Naturbades befassen. Erste Pläne wurden im November vorgestellt. Nun soll die weitere Planung dieses Vorhabens angegangen werden.

Schwerpunkt fünf: Gewässerpflege und Zisternenbau

Rund 270000 Euro sollen investiert werden, um städtische Gewässer in Ordnung zu bringen und eine Zisterne zu bauen. Letztere soll vor der Grundschule in Glashütte entstehen. Die dort begonnenen Arbeiten dazu sollen fortgesetzt werden, sagt Frau Glöckner. In Hirschbach soll der obere Teich saniert werden.

Schwerpunkt fünf: Ortsbilder werden schöner, weil Ruinen verschwinden

Immer wieder ärgern sich die Leute über Häuser, die das Ortsbild verschandeln. Die Stadt plant den Abbruch des Wohnhauses an der Luchauer Straße in Glashütte und den des Handwerkerheims in Johnsbach. Für diese Maßnahmen stellt das Rathaus über 90000 Euro zur Verfügung.