Neuer Anlauf für Gewerbegebiet Dem Bebauungsplan für das Areal am Flugplatz Litten hatte der Gemeinderat schon im Herbst zugestimmt. Doch etwas war daran nicht in Ordnung.

Auf dem Flugplatz Litten gibt es reichlich ungenutzte Flächen. Auch der U 500 genannte Plattenbau steht mittlerweile leer. Nun soll auf diesem Teil des Flugplatzes ein Gewerbegebiet entstehen. © Archivfoto: Uwe Soeder

Eigentlich war das Thema schon im vergangenen September entschieden worden. Doch nun bekamen die Kubschützer Gemeinderäte haargenau dieselben zwei Beschlussvorlagen zum geplanten Gewerbegebiet auf dem Flugplatz Litten erneut auf den Tisch. Und auch das Ergebnis war dasselbe: Die Mehrheit stimmte dafür, drei Gemeinderäte waren dagegen.

Was war passiert? Seit Herbst 2014 hatte sich der Gemeinderat mit dem Ansinnen des Flugplatz-Eigentümers befasst, eine für den Flugbetrieb nicht benötigte Teilfläche – immerhin rund 21 Hektar – zum Gewerbe- und Industriegebiet zu entwickeln. Dafür musste ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Für den meisten Diskussionsstoff sorgte dabei die Frage, welche Unternehmen sich dort ansiedeln dürfen. Denn im Umfeld kamen Befürchtungen auf, dass es zu Lärm- oder Geruchsbelästigungen kommen könnte. Bei der öffentlichen Auslegung des Planentwurfs brachten Bürger verschiedene Bedenken vor. Wie mit den einzelnen Hinweisen verfahren werden soll, darüber wurde abschließend im September im Gemeinderat abgestimmt und letztlich auch über den Plan als Ganzes. Ein Gemeinderat regte damals zwar an, die Beschlussfassung zu vertagen, weil die letzten Änderungen sehr kurzfristig erfolgt waren. Doch die Mehrheit lehnte das ab.

Nun aber – fünf Monate später – kam das Thema doch noch einmal auf den Tisch – wegen eines formellen Fehlers, wie Bürgermeister Olaf Reichert (parteilos) erläuterte. Es habe eine Beschwerde bei der Rechtsaufsicht gegeben. Daraufhin seien zwar keine inhaltlichen Fehler festgestellt worden. Allerdings sei kritisiert worden, dass die Frist zwischen dem Ende der letzten öffentlichen Auslegung und der Sitzung, auf der die Gemeinderäte den Bebauungsplan beschlossen, mit zwei Tagen zu kurz gewesen sei. Dies sollte mit einer erneuten Beschlussfassung nun „geheilt“ werden – was zum selben Ergebnis führte.

Und was ist aus dem Interesse einer Schweizer Medizintechnik-Firma geworden, die sich angeblich für eine Ansiedlung in Litten interessiert? Im September hieß es, dass die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Sachsen im Auftrag des Unternehmens nach einem Standort sucht und dabei auch die Fläche am Flugplatz ins Auge gefasst habe. Neues hatte Reichert dazu allerdings nicht zu berichten: „Es gibt derzeit keinen neuen Stand.“

