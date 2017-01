Neuer Anlauf für einen Geldautomaten Nach Absagen sucht die Gemeindeverwaltung das Gespräch mit einer weiteren Bank.

Auf der Suche nach einer Bank für Dienstleistungen in Stauchitz: Bürgermeister Frank Seifert (parteilos). © SZ-Archiv/A. Schröter

Nachdem die Reisebank Frankfurt/Main nach langen Verhandlungen entschieden hat, am Edeka-Markt in Stauchitz nun doch keinen Geldautomaten aufzustellen, bemüht sich die Gemeinde weiter um eine Lösung. Wie Bürgermeister Frank Seifert (parteilos) sagte, verhandele man jetzt mit einer anderen Bank.

Zum 31. Dezember vorigen Jahres hatte die Sparkasse Meißen ihre Filiale in Stauchitz mit Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker ersatzlos geschlossen. Insgesamt wurden im Landkreis aus Kostengründen elf Standorte dicht gemacht.

Zuvor hatte schon die Volksbank Riesa ihre Filiale in der Gemeinde aufgegeben. Stauchitzer Kunden, die Bargeld holen möchten, müssen jetzt nach Riesa, Lommatzsch, Meißen oder Ostrau fahren. Sparkassenkunden können sich auch Bargeld per Post zuschicken lassen. Für bis zu 200 Euro kostet dies 3,95 Euro für den versicherten Brief. (SZ/jm)

zur Startseite