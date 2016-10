Neuer Anlauf für die Jahnhalle Die Stadt hat die Ausschreibung geändert – die Bürgerstiftung und der Bauunternehmer Risse sollen so zum Zuge kommen.

Langsam, aber sicher wächst die Jahnhalle zu – nun besteht Hoffnung, dass sich in einem Jahr ein ganz anderes Bild bietet – nämlich das eines charaktervollen Jugendstilbaus, der innen und außen eine Sport- und Spiellandschaft für die Bürger der Stadt bietet.

So in etwa könnte es einmal in der sanierten Jahnhalle zugehen. Dafür wirbt die Bürgerstiftung Meißen.

Wir bewerben uns auf die neue Ausschreibung der Stadt zur Jahnhalle“, sagt Ina Heß von der in Gründung befindlichen Bürgerstiftung Meißen. Schon einmal hatte sich die Stiftung dafür beworben, aber eben um das gesamte Areal mit dem Jugendstilbau und dem ehemaligen Sportplatz auf dem Jüdenberg an der Schreberstraße. Weil aber auch Bauunternehmer Uwe Risse Interesse an dem Areal gezeigt hatte, entschloss sich die Stadt, das Gelände zu teilen. Das wiederum machte die neue Ausschreibung notwendig, weil sich die Bedingungen geändert hatten.

Für einen einzigen Euro will die Stadt die Jahnhalle verkaufen. Der symbolische Preis kann als städtische Förderung für ein Projekt verstanden werden, das unter dem Motto Meißner für Meißner firmieren könnte. Denn den denkmalgeschützten Jugendstilbau von 1895 will die Bürgerstiftung Meißen in eine Bewegungslandschaft für Jung und Alt umbauen. Neben dem eigentlichen Gebäude steht dafür auch noch ein Stück Außengelände zur Verfügung – insgesamt 9 457 Quadratmeter.

Was in der Jahnhalle, die seit 2005 leer steht und dem Verfall preisgegeben ist, zu tun ist, listet die Vorhabenbeschreibung der Bürgerstiftung auf. „Das Konzept sieht vor, das Gebäude der Jahnhalle ohne wesentliche räumliche Eingriffe zu sanieren. Dazu muss der aus einer Holzkonstruktion bestehende Hallenfußboden abgebrochen werden.“ Stattdessen soll ein Betonboden mit schwimmendem Estrich und Elastikbelag eingebaut werden. Die eigentliche Halle soll als Bewegungsraum genutzt, die Holztragkonstruktion der Galerie restauriert und als Café genutzt werden. „Im Untergeschoss der Sporthalle und des Anbaus sind Sanitärfunktionen und Haustechnikräume untergebracht.“ Im Erdgeschoss des Anbaus soll es einen Multifunktionsraum für Kleingruppen und einen weiteren kleinen Gruppenraum geben, im Obergeschoss zusätzliche Räume und eine Toilette. „Im Dachgeschoss ist eine kleine Wohnung für Mitarbeiter vorhanden, sodass Vandalismusauswirkungen begrenzt werden.“ Außen, auf dem einstigen Sportplatz, will die Bürgerstiftung Sport-, Fitness- und Spielgeräte aufstellen. Alles zusammen soll bis zu zwei Millionen Euro kosten.

Den Rest des insgesamt 13 580 Quadratmeter großen Areals, also 4 123 Quadratmeter, ist gesondert ausgeschrieben. Dafür hat sich Bauunternehmer Uwe Risse aus Sora beworben. Die Stadt weist hier vier Baulandparzellen für den Eigenheimbau aus. „Das Grundstück verfügt über eine Aussichtslage, eingebettet in kleinen Parkflächen. Es handelt sich um eine ruhige Alleinlage. Westlich grenzen Kleingärten an das Gelände an“, heißt es. Dafür will die Stadt 46 000 Euro haben. Für beide Grundstücke gilt: „Verkauft wird an den Höchstbietenden mit dem überzeugendsten Nutzungs- und Finanzierungskonzept.“ Die Ausschreibung endet am 28 .Oktober.

Um die Ausschreibungsunterlagen als Stiftung abgeben zu können, hat die Bürgerstiftung Meißen in Gründung den Termin ihrer Konstituierung auf den 27. Oktober gelegt – einen Tag vor Ende der Ausschreibungsfrist. Unklar ist, ob sich neben der Bürgerstiftung und dem Bauunternehmer Risse weitere Bieter finden werden. Klar hingegen ist, das etwas an, und um die Jahnhalle passieren wird.

