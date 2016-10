Neuer Anlauf für die Guernica-Straße Schon lange fordern die Grünen, dass an die baskische Stadt erinnert wird. Das könnte direkt am Postplatz geschehen.

Bekommt Dresden eine Guernica-Straße? Das zumindest fordern die Grünen. Sie wollen so an die Stadt im Baskenland erinnern, die im Zweiten Weltkrieg von deutschen Flugzeugen bombardiert wurde. Nun starten sie einen neuen Anlauf. Im Zuge der Bauarbeiten am Postplatz soll das Malergässchen verlängert werden und so die Theaterstraße und die Schweriner Straße verbinden. Derzeit lässt die Stadt prüfen, wann und wie die Straße entstehen kann. Ist alles geklärt, soll der Ortsbeirat Altstadt informiert werden. Das Vorschlagsrecht für den Straßennamen obliegt dabei den Mitgliedern, teilt Stadtsprecherin Anke Hoffmann mit.

Dort sind die Bemühungen um die neue Straße bereits thematisch angekommen. Grünen-Politikerin Susanne Krause erinnerte an die Bemühungen, eine solche Straße für Dresden einzurichten. Das verlängerte Malergässchen könnte doch ein guter Standort dafür sein, sagte sie.

Bereits 2012 hatten sich die Grünen dafür eingesetzt. Einen neuen Anlauf versuchten sie erst im Frühjahr. Dabei hatten sie den Abschnitt der Schweriner Straße zwischen Postplatz und Hertha-Lindner-Straße im Blick. (SZ/acs)

