Neuer Anlauf für die Friedhofskurve

Freital Kein Umbau, keine zusätzlichen Warnschilder – diese Konsequenz zieht die Stadt aus Ergebnissen zur Untersuchung der berüchtigten Friedhofskurve. Demnach ist ein Großteil der Unfälle in der abschüssigen Kurve der Wilsdruffer Straße auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen. Die Stadt sieht deshalb keinen weiteren Handlungsbedarf.

Die AfD-Fraktion im Stadtrat dagegen schon. Man teile zwar die Auffassung, das viele mit zu hohem Tempo fahren. „Viele aber sind zu schnell unterwegs, weil man erst zu spät sieht, dass die Kurve gefährlich ist“, sagt Fraktionschef Norbert Mayer. Die AfD nimmt deshalb jetzt noch einmal Anlauf mit ihrem Vorschlag, das stadteinwärts stehende Hinweisschild aufzurüsten. Die Tafel, die auf die gefährliche Kurve hinweist, soll nach der Idee der AfD um zwei gelbe Leuchten ergänzt werden. Diese sollen beim Überschreiten einer gewissen Geschwindigkeit blinken. Dazu müsste auch mit einem Radarsensor ausgestattet werden. Ziel ist, die Signalwirkung zu erhöhen.

Schon voriges Jahr hatte die AfD im Stadtrat einen entsprechenden Antrag eingereicht. Damals jedoch war sie mit ihrem Vorschlag gescheitert. Er wurde vom Stadtrat abgelehnt, um zunächst die Ergebnisse der von der Stadt beauftragten Untersuchung abzuwarten. Diese sind nun vorgestellt worden. Den Experten zufolge sind weder Straßenbelag noch die Konstruktion für die Unfälle verantwortlich. Um weitere zu verhindern, hat die AfD im Stadtrat nun eine Anfrage gestellt. So soll die Stadt ermitteln, was die Aufrüstung des Schildes kosten würde. Der Stadtrat soll dann entscheiden. „Wir bleiben hartnäckig“, kündigt Norbert Mayer an. Nachdem sich die Unfälle in der Kurve Ende 2014 häuften, hatte die Stadt im Sommer 2015 außer dem Hinweisschild auch mehrere rot-weiße Pfeile aufstellen lassen. „Da nach der Installation neuer Beschilderung weiter Unfälle passiert sind, ist für uns offensichtlich, dass die Maßnahmen nicht ausreichen“, sagt Mayer. Immer wieder wirft es Autos kurz vor der Brücke über die Umgehungsstraße aus der Kurve, zuletzt im Dezember.

