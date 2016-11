Neuer Anlauf für die Asphaltarbeiten Am Wochenende ist die Straße An der Winzerei voll gesperrt. Diesmal soll es wirklich klappen.

Freital. Fünfter Versuch für die Straße An der Winzerei in Pesterwitz: Nachdem die Bauarbeiten schon mehrmals verschoben werden mussten, soll die Straße dieses Wochenende asphaltiert werden. Die Straße ist deshalb seit Donnerstagabend voll gesperrt. Aufgrund der Wettervorhersagen rechnet die Baufirma damit, am Sonnabend nicht bauen zu können. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden die Arbeiten deshalb eventuell auf den Sonntag ausgedehnt. Das gilt für den Fall, dass die Arbeiten am Freitag nicht fertig werden.

Der Schülerverkehr wird am Freitagmorgen bis 8 Uhr noch durch die gesperrte Baustelle fahren können. Danach muss auch der Regionalverkehr die ausgewiesene Umleitung fahren. Abfahrt am Dorfplatz ist immer eine Minute vor der Abfahrtszeit, die für die Haltestelle An der Winzerei gelten würde. Die Haltestellen Siedlerstraße und Freitaler Straße entfallen. Die Haltestelle Kohlsdorfer Straße wird nur bei den Fahrten Potschappel-Zauckerode und Zauckerode-Potschappel bedient. Aufgrund des Verkehrsaufkommens ist die bisherige Umleitungsstrecke über die Pesterwitzer Straße nur für Anwohner frei. Autofahrer werden gebeten, der alternativ ausgewiesenen Umleitung zu folgen. (SZ)

