Neuer Anlauf für den Fernsehturm Noch im Januar treffen sich Dresdner Politiker zum Thema. Der Verein Fernsehturm Dresden e.V. wirbt weiter für die große Lösung mit Seilbahn und „Televersum“.

Noch weit entfernt ist eine Lösung für die Wiedereröffnung des Fernsehturms. Aber das Thema wird weiter heiß diskutiert – am 31. Januar auch in einem Lenkungsausschuss, den Oberbürgermeister Dirk Hilbert einberufen hat. © Sebastian Kahnert/dpa

Lange versucht der Verein Fernsehturm Dresden, das Wachwitzer Wahrzeichen wiederzubeleben. Klaus Martin vom Verein kennt den Turm ganz genau, hat ihn 1964 mit geplant und gebaut. Das eher niederschmetternde Sanierungs-Gutachten vom vergangenen Jahr zweifelt er an. Denn danach wären die Varianten mit Seilbahn und Televersum nicht genehmigungsfähig und nahezu unbezahlbar teuer. Deshalb wird eigentlich nur noch über die Sanierung mit Turmcafé diskutiert. Die soll laut der Machbarkeitsstudie, die Stadt, Land und Deutsche Funkturm als Eigentümer in Auftrag gegeben haben, rund 15,5 Millionen Euro kosten. Zu teuer, sagen viele.

Doch Martin traut den Zahlen nicht. „Ich habe konkrete Angebote eingeholt, die Firmen wussten, dass es sich um den Fernsehturm handelt.“ Ergebnis: Die Innenausstattung wäre für rund 400 000 Euro zu haben – wertig und dem Brandschutz entsprechend, wie Martin betont. Auch bei den Aufzügen hat Martin sich informiert. Nach seiner Rechnung wäre die Sanierung für fünf bis sechs Millionen Euro machbar.

Nur die Sanierung ist für einen Teil der Dresdner Politiker überhaupt noch in der Diskussion. Für den 31. Januar hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) einen Lenkungsausschuss zum Fernsehturm einberufen. Dort sollen neben dem Eigentümer und Stadträten auch Vertreter vom Verein mitdiskutieren. Doch Martin geht es nach wie vor um die große Lösung: mit Seilbahn und Televersum, eine Art Wissenschaftspark, in dem wechselnde Ausstellungen und Erlebnisse für Besucher stattfinden sollen. Ähnlich wie im Klimahaus in Bremerhaven oder im Imax-Theater in Sinsheim, mit dem Technikmuseum. „Nur dann würde es sich rentieren“, ist Martin sich sicher. Dann könnte man mit 450 000 Besuchern pro Jahr rechnen, die 18 bis 20 Euro Eintritt zahlen.

Das Turmcafé alleine würde vielleicht 230 000 Besucher anlocken. „Dann bräuchte man eine Pacht, die sich am Ertrag orientiert, sonst kann das niemand wirtschaftlich betreiben.“ Laut Gutachten würde diese Variante allerdings 61,5 Millionen Euro kosten. Auch diese Zahl wertet Martin als viel zu hoch. „Das wäre auch für 50 Millionen Euro machbar.“ Die Summe könnte im Haushalt der Stadt eingeplant werden, da das Vorhaben ja rentabel wäre. „Durch den Bildungshintergrund mit den wissenschaftlichen Ausstellungen könnten auch Fördermittel beantragt werden“, ist sich Martin sicher. Aber auch private Investoren könnten Interesse haben, da sich das Projekt rechne.

Die Stadt will sich noch auf keine weitere Diskussion einlassen, ob die Zahlen aus dem 90 000 Euro teuren Gutachten realistisch sind. Rathaussprecher Kai Schulz verweist auf die erste Sitzung des Lenkungsausschusses. Schließlich sei der Arbeitstitel die Wiedereröffnung des Fernsehturms. „Dort soll auch über die strittigen Punkte der Machbarkeitsstudie gesprochen werden“, so Schulz. Zudem hatte Oberbürgermeister Hilbert den Verein ausgefordert, selber nach Investoren zu suchen. Die haben sich bisher aber noch nicht gefunden. Das ganze Projekt zieht sich also hin.

Martin würde am liebsten sofort loslegen. Der Verein hat bereits einen straffen Zeitplan, wonach der Turm zum 50. Jubiläum der Eröffnung im Oktober 2019 wiedereröffnet werden soll. Dass es so schnell geht, ist kaum zu erwarten. Für den Lenkungsausschuss stehen bereits die weiteren Termine fest. Dieser tagt am 28. März und am 30. Mai erneut. Erst nach diesen Terminen könnte der Stadtrat der Verwaltung einen Auftrag erteilen, ein Konzept für die Sanierung vorzulegen. Dieses würde wahrscheinlich weitere Monate dauern.

Die größten Bedenken bestehen aber laut dem Gutachten in den Eingriffen in die Umwelt, insbesondere mit dem Bau der Seilbahn. Klaus Martin hat sich auch dieses Problem genauer angeschaut und meint, dass die Station auf dem Areal des Wasserwerks Tolkewitz oder im unmittelbaren Umfeld machbar wäre und Natur nicht so stark tangieren. Das muss allerdings noch von Experten bewertet werden. Der Ausgang ist weiterhin offen.

