Neuer Anlauf für Aussichtsturm In Guhra soll ein alter Hochbehälter zur touristischen Attraktion werden. Wann genau, bleibt weiter unklar.

Der Hochbehälter bei Guhra. Hier soll ein 14 Meter hoher Aussichtsturm errichtet werden. © Archivfoto: Uwe Soeder

Weit ins Land kann man von der kleinen Anhöhe hinter Guhra, einem kleinen Ortsteil von Puschwitz, blicken. Schon 2012 war dem Puschwitzer Bürgermeister Stanislaus Ritscher aufgefallen, dass es dort rings um einen alten Wasserhochbehälter sehr schön ist. Und so entstand die Idee, auf den Hochbehälter einen Aussichtsturm zu bauen. Seitdem ist das Projekt im Gespräch. Doch bisher fehlten Fördermittel.

Jetzt hat der Gemeinderat erneut das Thema beraten und beschlossen, einen Aussichtsturm zu bauen sowie einen Lehrweg zur Energieerzeugung. „Schließlich ist von Solar über Windkraft bis hin zu Biogasanlagen alles von oben zu sehen“, sagt Ritscher. Auch die heimischen Gehölze sollen in den Weg mit einbezogen werden. Das Projekt soll höchstens 100 000 Euro kosten. Das Problem derzeit liegt aber darin, so Ritscher, dass nur die Hälfte davon als Förderung aus dem ländlichen Raum kommt. Dennoch wurde nun ein Ingenieurbüro mit der Planung beauftragt. Mit dem dann vorliegenden Projekt könne die Gemeinde die Förderung beantragen. Der Gemeinderat hofft, dass damit die Grundlage für die Umsetzung geschaffen wird und nicht weitere zwei Jahre vergehen.

Nagelsche Säule ist restauriert

Umgesetzt wurde dagegen das Vorhaben, die sogenannte Nagelsche Säule von 1865 zu restaurieren und wieder aufzustellen. Benannt ist sie nach Christian August Nagel, der Professor am Königlichen Polytechnikum Dresden und für die Vermessung im Königreich Sachsen zuständig war. „Irgendwann in den 70er-Jahren kam die Säule vom Deponiegelände in Wetro, wo sie seit 1865 stand, weg und nach Dresden“, weiß Ritscher. Jetzt steht sie Luftlinie etwa um 500 Meter versetzt, denn der Originalstandort befindet sich jetzt mitten auf der Deponie. Auch eine Steinbank wurde aufgestellt. Vieles davon durch Spenden und privates Engagement erreicht. (SZ/kf)

