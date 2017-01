Neuer Anlauf für alten Real-Markt Die riesige Halle in Freital steht seit Jahren leer, der Eigentümer findet keinen Nutzer. Dabei wird die Fläche dringend gebraucht.

Vor sieben Jahren wurde hier zum letzten Mal eingekauft. Der ehemalige Real-Markt an der Burgker Straße ist einer der größten Schandflecken Freitals. © Karl-Ludwig Oberthür

Der Eingang ist mit Graffiti beschmiert, an der Außenhaut sind einzelne Teile abgeplatzt und das Parkdeck auf dem Dach hat auch schon einmal bessere Tage gesehen – der ehemalige Real-Markt an der Burgker Straße gehört zu den größten Schandflecken in Freital. Nachdem es in den vergangenen Jahren immer wieder Versuche gab, die Immobilie wiederzubeleben, haben nun die Freien Wähler das Thema erneut auf ihre Agenda genommen. Die Mitglieder des Vereins, darunter vier Stadträte, wollen sich nicht damit abfinden, dass die riesige Halle weiter vor sich hingammelt. Doch wie realistisch ist der Vorstoß?

„Wir haben gegenwärtig keine Handlungsmöglichkeiten“, stellte Baubürgermeister Jörg-Peter Schautz (parteilos) am vergangenen Donnerstag bei einer öffentlichen Versammlung der Freien Wähler klar. Denn Fakt ist: Das Gebäude und das Grundstück drumherum gehören einem Privatunternehmen. Im Februar 2010 schloss Real nach über 15 Jahren seine Freitaler Filiale. Das Unternehmen begründete seinen Rückzug damit, dass der Markt nicht wirtschaftlich sei. Anschließend übernahm die Treveria GmbH, eine britische Fondsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf die Immobilie, löste sich aber 2013 auf.

Derzeitiger Eigentümer ist ein Unternehmen mit dem merkwürdigen Namen DDT Vierundzwanzigste VV GmbH mit Sitz ebenfalls in Düsseldorf. Nach dem Muster sind noch eine ganze Reihe von anderen Firmen im Handelsregister eingetragen, zum Beispiel die DDT Fünfte VV GmbH oder die DDT Dritte VV GmbH. „VV“ steht dabei für Vermögensverwaltung. Die Firmen werden meistens für jeweils eine Immobilie gegründet. Anschließend werden Anleger gesucht, die sich an ihr beteiligen wollen und natürlich auf eine entsprechende Rendite durch Weiterverkauf oder langfristige Vermietung hoffen. Verwalter des Freitaler Real-Marktes ist die Firma Atos mit Sitz in Ulm und Hamburg.

Nach Informationen der Sächsischen Zeitung ist es um die Zahlungskraft der DDT Vierundzwanzigste nicht gut bestellt. Bei mehreren Schwestergesellschaften laufen oder liefen Insolvenzverfahren. Informationen, welche Pläne das Unternehmen mit dem Freitaler Real-Markt verfolgt, sind schwer zu bekommen.

Eine Mitarbeiterin, die ihren Namen aber nicht in der Zeitung lesen will, sagt, dass es „ganz unterschiedliche Vorstellungen“ gebe. Demnach sollten dort zuletzt Fachmärkte angesiedelt werden. Weil die Stadt Freital am Sächsischen Wolf ein neues Zentrum errichten will, sei es aber schwierig, für diese Pläne eine Genehmigung zu bekommen. Derzeit würden zwei Optionen diskutiert: eine großflächige Vermietung für Sonderposten-Waren oder aber ein Verkauf der Immobilie. Einen Zeitplan dafür gebe es aber nicht.

Halle für das Stadtjubiläum?

Wie Baubürgermeister Schautz bei der Versammlung der Freien Wähler sagte, könne die Stadt derzeit keinen Druck ausüben. Da das Gebäude nicht einsturzgefährdet sei, könnten auch keine Auflagen zu Sanierungsarbeiten gemacht werden. Bei einem Brand in der Halle vor etwas mehr als einem Jahr wurde das Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Schautz betonte aber, dass der Eigentümer prinzipiell daran interessiert, den Markt zu beleben. „Nur findet er keine passende Nutzung.“

Aus dem Rathaus heißt es: „Natürlich würde es die Stadtverwaltung sehr begrüßen, wenn es dort Bewegungen gäbe und die Immobilie in den möglichen Rahmenbedingungen eine Wiedernutzung erfahren würde.“ Ein weiterer Leerstand und Verfall, auch durch Vandalismus, wie bisher sei sicherlich die ungünstigste Variante. Die Stadt stehe für den Eigentümer gern als Partner für planungsrechtliche oder erschließungstechnische Fragen zur Entwicklung der Immobilie zur Verfügung.

Der Fraktionschef der Freien Wähler im Freitaler Stadtrat, Frank Gliemann, könnte sich für die Halle eine besondere Nutzung vorstellen. „Für unser hundertjähriges Stadtjubiläum 2021 brauchen wir ja eh eine große Festhalle. Warum können wir da nicht den Real-Markt nehmen?“ Seine Fraktion wolle das Thema im Hinterkopf behalten. Ideen für die Halle gab es schon einige. Zum Beispiel war vor einigen Jahren von einem Elektronik-Markt und von einer Go-Kart-Bahn die Rede. 2015 gab es sogar Pläne des Landratsamtes, in der Halle eine Unterkunft für Asylbewerber einzurichten. Weil die Flüchtlingszahlen in letzter Zeit aber stark gesunken sind, ist dieses Vorhaben vom Tisch.

Realistischer scheinen da schon Pläne, die Baubürgermeister Schautz ebenfalls bei der Versammlung der Freien Wähler skizzierte. „Vielleicht geht es in Richtung Gewerbehof, wenn gar nichts mehr geht.“ Um die Wirtschaft in Freital anzukurbeln und Unternehmen Flächen anbieten zu können, ist die Stadt ständig auf der Suche nach freien Grundstücken. Zuletzt wurde die Erweiterung des Technologieparks an der Umgehungsstraße beschlossen. Die Fläche des Real-Marktes könnte als Standort für ein weiteres Gewerbegebiet ideal sein, die alte Halle müsste dafür aber wohl abgerissen werden.

