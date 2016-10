Neuer Ärger um Olbersdorfs vorweihnachtlichen Markt Die Veranstaltung darf nicht am Volkstrauertag durchgeführt werden. Grund dafür ist eine Ablehnung der Kirche.

Der alljährliche vorweihnachtliche Markt in Olbersdorf ist weit über die Ortsgrenzen hinaus beliebt und zieht Besucher aus der ganzen Oberlausitz an. Ob der Markt in diesem Jahr auch am Sonntag stattfinden kann, ist jedoch unklar. © SZ-Achiv/Winkler

Einen Markt zu organisieren kann ziemlich anstrengend sein. Das wissen auch die Veranstalter des traditionellen vorweihnachtlichen Handwerksmarktes in Olbersdorf.

Wie viel Nerven die Vorbereitung aber wirklich kosten kann, bekommen die Olbersdorfer Organisatoren in diesen Tagen aber stärker zu spüren, als ihnen lieb ist. „Ich bin in den vergangenen zwei Wochen kaum mehr zu meiner eigentlichen Arbeit gekommen“, sagt Karsten Hummel. Er ist Geschäftsführer des kommunalen Olbersdorfer Unternehmens KWV. Weil sich das Unternehmen stark für das dörfliche Leben engagiert, sitzt Karsten Hummel bei den Vorbereitungen für den vorweihnachtlichen Markt mit am Tisch. Das hat ihm in den vergangenen Jahren immer Spaß gemacht – wie auch den anderen Organisatoren des Marktes, allen voran Steffen Otto. Der Inhaber des „Blumenecks“ am Kreisverkehr ist der Vater des vorweihnachtlichen Marktes, den es seit 2009 in Olbersdorf gibt. „Ich habe bei mir im Blumenladen mit einer Weihnachtsausstellung am Sonnabend angefangen“, erzählt Steffen Otto. Später gesellten sich die KWV und die Gemeinde zu Otto, gemeinsam hoben sie den vorweihnachtlichen Markt aus der Taufe. Dieser wurde von Jahr zu Jahr erfolgreicher, auch die Marktfläche wurde größer und bezieht mittlerweile den Skulpturenpark mit ein.

Doch in diesem Jahr fallen Schatten auf den Markt, der wie in jedem Jahr am Wochenende des Volkstrauertages stattfinden soll. „Weil wir den Markt auch am Sonntag durchführen wollen, haben wir beim Landratsamt eine Befreiung von den Verboten des Gesetzes über Sonn- und Feiertage beantragt“, sagt Karsten Hummel. Das Ordnungsamt des Landkreises hat diesen Antrag jedoch abgelehnt – und liefert dafür folgende Begründung: „Vor Erteilung der Befreiung sind die betroffenen Religionsgemeinschaften zu hören. Diese Anhörung ergab, dass die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Olbersdorf ihre Zustimmung zur Durchführung des traditionellen vorweihnachtlichen Handwerksmarktes am Volkstrauertag verweigert.“

Damit deutet das Ordnungsamt das Problem des Marktes an: der Termin am Volkstrauertag. Nicht jeder in Olbersdorf findet das gut: So hat es schon in vergangenen Jahren Gegenstimmen zur Durchführung des Marktes an diesem staatlichen Gedenktag gegeben, 2015 gab es erstmals klare Bestrebungen, den Markt an dem Tag zu verhindern. Darum haben die Veranstalter dessen Konzept überarbeitet: Sie setzen auf einen Handwerksmarkt, der durch Ruhe und Besinnlichkeit überzeugen soll. Damit haben sie bereits im vorigen Jahr einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung gestellt – mit Erfolg. Der Markt konnte am Volkstrauertag stattfinden. Umso mehr trifft die Markt-Organisatoren die Entscheidung des Amtes in diesem Jahr. „Wir sind sehr frustriert“, beschreibt Karsten Hummel die Stimmung. Für die Veranstalter steht der besinnliche Markt nicht im Widerspruch zum Volkstrauertag.

Auch Mitglieder der evangelischen Kirchgemeinde Olbersdorf sind von der jetzigen Entwicklung überrascht, weiß Hummel aus persönlichen Gesprächen. Immerhin hat die Kirchgemeinde durch ihre Verweigerung, auf die das Landratsamt seine Ablehnung stützt, plötzlich eine tragende Rolle in dieser Angelegenheit. „Der Kirchenvorstand ist in dieser Frage seinem Gewissen gefolgt“, sagt Pfarrer Christian Mai. Für ihn hat die jetzige Situation eine Vorgeschichte. „Seit zwei Jahren gibt es Gespräche zu einer Verknüpfung von Martinstag am 11. November und vorweihnachtlichem Markt“, sagt Christian Mai. „Als das Landratsamt im vorigen Jahr um ein erstes Votum der Kirchgemeinde gebeten hat, wie es auch gesetzlich vorgesehen ist, hat der Kirchenvorstand mit Rücksicht auf die bestehenden Verträge die Organisatoren nicht im Regen stehen lassen wollen und als Ausnahme positiv votiert. Das war aber mit der Ankündigung verbunden, bei erneuter Anfrage die Verknüpfung mit dem Martinsfest anzustreben.“ Die Kirchgemeinde möchte so dessen Sinngehalt – die Aufforderung zum Teilen, zu Solidarität und Mitmenschlichkeit, das Eintreten für die Gemeinschaft – stärken. „Gleichzeitig hat die Kirchgemeinde ein Interesse daran, den Sonntag als freien Tag möglichst zu schonen“, sagt Christian Mai. Dies entspreche auch den zehn Geboten, von denen eines lautet: Du sollst den Feiertag heiligen, so Mai. Dass der Olbersdorfer Bürgermeister und die Gemeinderäte im vorigen Jahr den Volkstrauertag mit einem Gedenken auf dem Friedhof gewürdigt haben, ist Mai nicht entgangen. „Das ist schön“, sagt er.

Für die Zukunft setzt der Pfarrer darauf, dass es gelingt, Martinstag und vorweihnachtlichen Markt zusammenzuführen. „Wir wollen uns nicht zerteilen lassen, sondern zusammenkommen.“ In diesem Jahr gibt es dafür einen ersten Versuch: So führen Kirche und Markt-Organisatoren den Martinsumzug gemeinsam durch. Der Umzug endet auf dem Handwerksmarkt, wo die Kirchgemeinde ein kurzes Programm aufführen wird, heißt es. Ob aber der Handwerksmarkt in diesem Jahr auch am Sonntag stattfinden kann, ist unsicher. „Unsere Planungen beschränken sich nur auf den Sonnabend“, sagt Karsten Hummel. Schließlich könne selbst bei einer kurzfristigen Genehmigung nicht mehr genug Werbung für den Sonntag als Markttag gemacht werden. Für die Veranstalter steht aber fest: Den Markt nur am Sonnabend zu veranstalten, ist unwirtschaftlich.

Auch deshalb hat Hummel Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid des Landratsamtes eingelegt. „Dass das Ordnungsamt in seinem Bescheid weder die Bedürfnisse der Gemeinde und ihrer Einwohner noch das Gesamtkonzept des Marktes in seine Abwägung einbezog, sind für uns inakzeptable Fehler, die im Widerspruchsverfahren zu klären sind. Dass der Kirche für einen nicht kirchlichen Gedenktag faktisch die Entscheidungsgewalt übertragen wird, ebenfalls“, sagt Karsten Hummel. Und selbst Pfarrer Christian Mai sieht das Landratsamt in der Verantwortung: „Die Meinung der Kirchgemeinde ist im Gesamtkontext nur ein Votum. Rechtlich gesehen kann das Landratsamt jederzeit anders entscheiden.“

