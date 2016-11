Neuer Abfallkalender kommt Die Termine für das kommende Jahr lassen sich ab 1. Dezember auch elektronisch abrufen. Für jede einzelne Straße.

Wann werden die verschiedenen Abfalltonnen und -beutel entsorgt? Der Abfallkalender gibt Auskunft. © SZ-Archiv/A. Braun

Die Deutsche Post beginnt diese Woche im Auftrag des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE), die neuen Abfallkalender zu verteilen. Das sind rund 268 000 Stück im Verbandsgebiet, informiert der ZAOE.

Wer nach dem 10. Dezember noch keinen Kalender hat, melde sich bitte telefonisch unter 0351 40404560 bei der Geschäftsstelle, heißt es vom ZAOE. Möglich ist das am Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils von 9 bis 12 Uhr, am Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr. Auch eine Meldung per E-Mail mit vollständiger Angabe des Namens und der Anschrift ist möglich: info@zaoe.de.

Die Gemeinde Niederau verteilt die Abfallkalender in eigener Regie. Wird er nicht zugestellt, sollte man sich bitte direkt an die Verwaltung wenden.

Die Termine für 2017 sind bereits im Internet – www.zaoe.de – als PDF-Datei und ab 1. Dezember straßengenau im elektronischen Abfallkalender abrufbar. Sie können in den persönlichen Terminkalender auf Smartphone oder PC geladen werden.

Der Zweckverband bittet, dass der neue Kalender genau studiert wird. Bis 31. Dezember gilt der Kalender für 2016. (SZ)

Weitere Informationen in der Geschäftsstelle des ZAOE, Telefon 0351 4040450, oder unter www.zaoe.de

