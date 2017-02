Neuen Lampen sollen Strom sparen Der SV Vorwärts will in seiner Sporthalle LED-Leuchten einbauen lassen. Die haben auch noch andere Vorteile.

Jörg Dathe steht auf einem Gerüst unter der Hallendecke. Die Lampen mit Leuchtstoffröhren sollen gegen moderne LED-Leuchten ausgetauscht werden. Die Verkabelung bekommt eine feuerfeste Umhüllung. © André Braun

Eigentlich müssen die Leuchtstoffröhren der Hallenbeleuchtung in der Sporthalle an der Burgstraße alle zwei Jahre ausgewechselt werden. Sie sind dann noch nicht kaputt, bringen aber nicht mehr die nötige Leuchtstärke, die für den Tischtennis-Wettkampfsport vorgeschrieben sind, erklärt Jörg Dathe vom Vorstand des SV Vorwärts. Das Auswechseln kostete jedes Mal um die 4 400 Euro reine Materialkosten. Da sei die Arbeitszeit noch nicht dabei, sagte Dathe. Jetzt gehen die Röhren schon ins vierte Jahr, einen weiteren teuren Austausch will sich der Verein sparen. Denn das nächste große Bauvorhaben in der Halle betrifft die Beleuchtung. Voraussichtlich in den Sommerferien wird die rund 15 Jahre alte Hallenbeleuchtung gegen moderne Leuchten mit Leuchtdioden ausgewechselt. Das spart nicht nur Strom, die Leuchtdioden haben auch eine viel längere Haltbarkeit. „Laut dem Angebot sind sie 25 Jahre wartungsfrei“, sagte Dathe.

Neben der längeren Lebensdauer summiert sich auch die Stromersparnis zu größeren Summen. Für die Beleuchtung der Halle werden dann pro Jahr rund 14 000 Kilowattstunden weniger verbraucht. Das sind rund 4200 Euro pro Jahr weniger auf der Stromrechnung.

Mit dem Wechseln der Leuchten ist eine Verbesserung des Brandschutzes vorgesehen – das Brandschutzgutachten für die Halle existiert schon seit einigen Jahren und wird Schritt für Schritt umgesetzt. In diesem Jahr sind die elektrischen Leitungen für die Deckenlampen dran. Die erhalten eine feuerfeste Ummantelung, damit sich ein mögliches Feuer nicht entlang der Kabel ausbreiten kann, erklärte Dathe. In den vergangenen Jahren war schon viel Geld und Arbeit in die Verbesserung des Brandschutzes gesteckt worden. Weitere Rettungswege wurde durch eine Tür zur Straße eingerichtet und durch eine Treppe zum Steigerhausplatz. Auch eine Brandmeldeanlage wurde installiert.

Die Arbeiten in diesem Jahr werden rund 125 000 Euro kosten. Der Verein hofft dafür auf Fördermittel der Sächsischen Aufbaubank. Auch der Landkreis Mittelsachsen und die Stadt Döbeln haben Zuschüsse zugesagt. Zudem muss der Verein zehn Prozent Eigenanteil aufbringen, und die Mitglieder werden selbst mit anpacken. Eigentlich seien die Arbeiten schon im vorigen Jahr geplant gewesen, sagte Dathe. Da wurde das Vorhaben in der ersten Förderrunde aber nicht berücksichtigt. Im August hätte es dann losgehen können, aber das wollte der Verein nicht, weil die Halle dann nicht für den Vereins- und Schulsport nutzbar gewesen wäre.

Dathe setzt die Bauzeit mit rund zwei Monaten an. Dazu sollen die Sommerferien genutzt werden. Voraussichtlich im Juni würde die Halle geschlossen, sagte er. Der Stadtrat hatte in seiner vergangenen Sitzung die Voraussetzungen für das Beantragen der Fördermittel gelegt. Der Pachtvertrag mit dem Verein wurde – aufgrund der Zweckbindungszeit für die Fördermittel – bis 2028 verlängert. Der SV Vorwärts hat die Sporthalle Burgstraße seit dem Jahr 2000 gepachtet.

In der Zeit seien rund 1,8 Millionen Euro in die Halle investiert worden, sagte Dathe. „Da steckt auch viel Arbeitsleistung des Vereins drin“, betonte er. Auch in den nächsten Jahren wird es noch weitere Investitionen geben müssen. So ist eine Auflage für den Brandschutz, die Türen von der Halle zu verbreitern. Auch macht man sich beim Verein Gedanken, wie die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach besser genutzt werden kann. Diese liefert Strom für das Betreiben der Halle. Wenn gerade kein Strom verbraucht wird, wird die Energie für ein paar Cent pro Kilowattstunde ins Netz eingespeist. „Und wir müssen den Strom dann wieder teuer kaufen“, sagte Dathe. Deshalb wäre es möglicherweise von Vorteil, einen Stromspeicher in der Halle einzubauen.

