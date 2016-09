Neueinsteiger aus Bautzen Nach einem Schnupper- und Lehrjahr ist Jens Kulke im Autocross-Zirkus angekommen.

Jens Kulke und sein Buggy. © A. Kulke

Autocross. Am 24. und 25. September dröhnen in der Matschenberg Offroad Arena wieder die Motoren der Autocrosser. Auch Jens Kulke wird dabei sein. Er ist froh, dass der MC Oberlausitzer Bergland e.V. bis 2026 die Arena planungssicher weiter betreiben kann. Damit sind auch für alle lokal engagierten Fahrer wie ihn in den kommenden Jahren Heimrennen gesichert.

Kulke muss sich als Neueinsteiger erst einmal etablieren. Ein besonderer Schritt dahin war sein Sieg beim 5. Lauf zum Internationalen Lausitzpokal Mitte August. In der Klasse Superbuggy 4WD Klasse 8 (bis 1600 ccm) geht er immerhin in der schnellsten an den Start. „Die Atmosphäre untereinander ist super, man hilft sich gegenseitig. Vor dem Finale bekam mein Buggy bei einem Überholvorgang etwas ab. Mit Hilfe von Maschinenbau Pallmann aus Ortrand haben wir das Auto aber wieder fahrbereit bekommen.“ Den Buggy hatte Kulke 2015 von Dieter Dieselkämper, einem Guru der Szene, übernommen. Alles, was er bis Ortrand gefahren war, stuft Kulke unter Schnupper- und Lehrjahr ein. Unterstützt wird er auch durch die Firma SK-Fahrzeugpflege und Aufbereitung.

Fahren muss Jens Kulke natürlich selbst. „Vorher war ich mit dem Zweirad aktiv. In der IDM Supermoto bis 450 ccm war ich erfolgreich unterwegs, zuvor auch im Motocross, wodurch ich mir die Wettkampfhärte holte. Allerdings ist Autocross doch etwas ganz anderes und äußerst anspruchsvoll.“ Hilfreich ist der Kontakt zu renommierten AP-Racing-Teams in der Oberlausitz. Was ihm etwas fehlt, sind die Trainingsmöglichkeiten. „Vor den Rennen gibt es Sprinttrainings, dann kommen schon die Wertungsläufe. Ansonsten stehen Fitnesstraining, Tage der offenen Tür auf den Rennstrecken sowie Kraft- und Ausdauertraining an.“

Jens Kulke ist mit Team und Auto im eigenen Kasten-Lkw, ausgebaut zu einem Wohnmobil, unterwegs. Für die Kosten von zehn- bis fünfzehntausend Euro sucht er Sponsoren. Persönlich sichert er seine Einkünfte als Betriebsleiter Maschinenbau in Chemnitz ab. Dass die Familie toll mitzieht, ist ihm wichtig. Ehefrau Andrea ist als Sportlehrerin und Leichtathletin selbst einiges gewohnt. Die Tochter hat sich vorerst dem Tanz verschrieben, während Sohn Justin im kommenden Jahr in der Autocross-Juniorklasse einsteigen will. (en)

