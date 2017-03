Neue Zweifeldhalle ist Thema Im Ottendorfer Gemeinderat geht es um den Stand der Planungen. Dafür wurde die Sitzung extra in einen größeren Saal verlegt.

Seit Juli 2015 ist klar: Auf der Brachfläche An der Blöße soll die neue Zweifeldhalle entstehen. Im Frühjahr dieses Jahres könnte endlich Baustart sein. © Thorsten Eckert

Wieder einmal muss der Ottendorfer Gemeinderat vom Rathaus in den Speisesaal der Grundschule umziehen. Denn hier ist deutlich mehr Platz. Mehr Platz für Zuschauer, die am Montagabend wahrscheinlich in Scharen zu der Sitzung des Rates strömen werden. Denn auf der Tagesordnung ist ein Thema zu finden, dass fast jeden Ottendorfer interessieren dürfte: Der Stand zu den Planungen der neuen Zweifeldhalle, die in unmittelbarer Nähe zur Grund- und Oberschule entstehen soll. Die Informationsveranstaltung führen Vertreter des Landkreises Bautzen durch, der als Träger der Oberschule auch gleichzeitig Bauherr der neuen Turnhalle ist und das Projekt gemeinsam mit der Gemeinde Ottendorf-Okrilla in diesem Jahr endlich realisieren möchte. Start für das Bauvorhaben soll sogar noch im Frühjahr sein. Zum konkreten Termin für den Spatenstich können die Vertreter des Landkreises am Montagabend eventuell Genaueres sagen.

Den Bau einer neuen Turnhalle sehnen sich viele Ottendorfer schon lang herbei. Denn die Oberschule der Gemeinde verfügt über keine eigene Sporthalle. Der Sportunterricht muss deswegen in verschiedenen Einrichtungen von Ottendorf durchgeführt werden. Damit künftig die Schüler nicht permanent pendeln müssen und auch die Vereine der Gemeinde eine moderne Turnhalle nutzen können, will der Landkreis Bautzen das Vorhaben nun endlich in die Tat umsetzen. Geplant ist die Maßnahme schon seit vielen Jahren, seit dem Sommer 2015 steht auch der künftige Standort fest. Doch fehlende Fördermittel haben den Bau immer wieder verzögert. Doch nun soll es endlich losgehen.

Zwölfeckhaus ist noch einmal Thema

Neben dem Planungsstand zur neuen Mehrzweckhalle stehen aber noch weitere interessante Themen auf der Tagesordnung des Gemeinderates. So wird beispielsweise direkt im Anschluss über den Verkauf gemeindeeigener Grundstücke entschieden. Besonders spannend wird dabei die Veräußerung des bekannten Zwölfeckhauses sein. Mit 1,6 Millionen Euro hatte die Diakonie Dresden die höchste Summe für das Objekt im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens abgegeben. Nun muss der Gemeinderat noch seinen Segen zum Verkauf erteilen.

Die Sitzung beginnt am Montag, dem 6. März, um 19 Uhr und findet, wie eingangs erwähnt, im Speisesaal der Ottendorfer Grundschule, Radeburger Straße 23a, statt. Zu Beginn der Veranstaltung haben anwesende Bürger wie immer die Möglichkeit, Fragen, die ihnen auf der Zunge brennen, an Bürgermeister Michael Langwald (parteilos) zu stellen. (ste)

