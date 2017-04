Neue Zweifel an Opferaussagen Der mutmaßliche Vergewaltiger Eric H. sitzt seit mehr als einem Jahr im Gefängnis. Sein Prozess könnte im Mai zu Ende gehen.

Tatort Albertplatz Dresden. © Christian Juppe

Nach Ostern 2016 erlebt Eric H. auch Ostern 2017 hinter Gittern. Der Prozess gegen den 22-Jährigen im Landgericht zieht sich mindestens noch bis Mitte Mai hin. Seine Verteidigerin Ines Kilian hat am Donnerstag mehrere neue Beweisanträge gestellt. Über diese Anträge muss die Kammer unter Vorsitz von Richter Andreas Ziegel nach den Ostertagen entscheiden. Frühestens am 8. Mai könnten die Plädoyers folgen. „Wir werden wahrscheinlich nicht am gleichen Tag urteilen, wir müssen uns da länger beraten“, deutete Ziegel an, dass auch danach noch Geduld gefragt ist.

Im Mittelpunkt der Verhandlung steht zurzeit das mutmaßliche Vergewaltigungsopfer Stephanie S. Kilian weist auf vermeintliche Widersprüche in ihren Tatbeschreibungen hin und stellt die Glaubwürdigkeit der jungen Mutter insgesamt infrage. Demnach hat die zur Tatzeit 24-Jährige bei ihrer zweiten nicht öffentlichen Zeugenaussage vor Gericht erzählt, sie sei von Eric H. durch eine Lücke in einer Hecke in das Gebüsch gezogen worden, in dem sich der Angeklagte dann an ihr vergangen haben soll. Zuvor hieß es stets, H. habe sein Opfer brutal von einer Bank am Albertplatz über den Boden durch eine Hecke in das Gebüsch geschleift. Mit weiteren Details aus dem Leben des vermeintlichen Opfers wie etwa der Tatsache, dass auch die Mutter der Dresdnerin vergewaltigt worden sei, begründete Kilian ihre Zweifel an deren Glaubwürdigkeit weiter. „Sie versteht geschickt, sich positiv darzustellen“, sagte die Verteidigerin.

Mit diesen Zweifeln verbindet sich der unausgesprochene Vorwurf, dass die junge Frau die Vergewaltigung erfunden hat. Wie das Gericht die neuen Beweisanträge bewertet, zeigt sich spätestens am 28. April. Dann wird der Prozess fortgesetzt.

zur Startseite