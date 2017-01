Neue Zuversicht bei Bombardier Nach dem Gipfel in Berlin spricht der Bautzener Betriebsrat von positiven Signalen. Nicht alle teilen seinen Optimismus.

„Wir wollen die Straßenbahnproduktion in Bautzen halten“, sagt Bombardier-Betriebsratsvorsitzender Bautzen Gerd Kaczmarek. Hier in der M-Werkhalle werden gerade die letzten Hochflur-Straßenbahnen für den Großauftrag aus Frankfurt/Main gebaut. Auch in den nächsten vier Jahren ist die Halle mit Aufträgen ausgelastet. © Robert Michalk

Es werden noch viele Straßenbahnen gebaut bei Bombardier in Bautzen! Vorerst zumindest. Und hoffentlich auch in Zukunft. „Diese Hoffnung ist groß“, sagt Betriebsrats-Chef Gerd Kaczmarek. Am Tag nach dem Spitzengespräch beim Bundeswirtschaftsminister ist er zu den Kollegen in die M-Halle gekommen, weil er Optimismus verbreiten will. „Es gibt positive Signale für den Standort“, sagt er den Mitarbeitern und „dass sich ihre Qualitätsarbeit auszahlen werde“. Die Mitarbeiter hören das gerne. Auch wenn noch längst nicht klar ist, wie es in Zukunft tatsächlich weitergeht mit den Bombardier-Standorten in Deutschland.

Nach dem Gespräch in Berlin gibt Kaczmarek sich zuversichtlich. „Die Unterstützung von Landes- und Bundespolitik ist für uns sehr wichtig“, sagt er. Auch, dass Bundeswirtschaftsminister Siegmar Gabriel (SPD) die Angelegenheit zur Chefsache gemacht hat. „Wir erwarten jetzt, dass der Bombardier-Deutschland-Chef, Michael Fohrer, auch Wort hält und die Konzernleitung die Zukunftspläne mit uns gemeinsam berät“, so Kaczmarek. Das große Ziel der Bautzener ist klar: „Wir wollen die Straßenbahnproduktion an diesem Standort halten“, sagt der Betriebsratsvorsitzende, „und zwar von der Entwicklung über die gesamte Produktion bis hin zu Service und Wartung beim Kunden.“

Mitarbeiter sind hochmotiviert

So war das immer in Bautzen, wo die mit Abstand meisten Straßenbahnen im weltweit tätigen Konzern gebaut werden. Und so soll es auch in Zukunft bleiben. Ob das gelingt, ist allerdings völlig offen. „Die Mitarbeiter sind nach wie vor hoch motiviert“, sagt Kaczmarek. „Sie sind auch offen für Veränderungen.“ Dass es nicht ohne Veränderungen gehen wird, sei allen klar. Das Konzernmanagement werde vom angekündigten Sparkonzept nicht grundsätzlich wieder abrücken. Die Frage sei aber, wie es am Ende umgesetzt wird. Und gerade dabei will der Betriebsrat nun mitreden.

In Halle M, der großen Montagehalle für Straßenbahnen, werden gerade mit Hochdruck die letzten Hochflur-Bahnen für den Großauftrag aus Frankfurt/Main fertiggestellt. Die Mitarbeiter an der Taktstraße arbeiten zügig, exakt und hoch konzentriert. Aller sieben Tage wird ein fertiger Straßenbahnzug ausgeliefert, rücken die nächsten wie am Schnürchen eine Arbeitsetappe weiter. Das sind die Pfunde, auf die die Bautzener auch in Zukunft setzen wollen: Qualität, Termintreue und Kosteneffizienz.

Qualität aus Bautzen

Inzwischen sind fast alle der 225 Straßenbahnen nach Frankfurt ausgeliefert. „Pünktlich und zur vollen Zufriedenheit des Kunden“, betont Kaczmarek und spielt damit auf Terminschwierigkeiten und Qualitätsmängel an, die aus dem Bombardier-Konzern bekannt geworden waren, und die unter anderem zur wirtschaftlichen Schieflage des Unternehmens beigetragen haben sollen. Viel mehr will er allerdings nicht sagen zu diesem Thema. Nur so viel, dass das Bautzener Werk mit den Vorwürfen wenig zu tun habe, die Probleme in den anstehenden Gesprächen aber generell auf den Tisch kommen müssen.

Nach der letzten Straßenbahn für Frankfurt wird sich in der M-Halle nahtlos die Produktion des Straßenbahn-Großauftrags für Düsseldorf und Köln anschließen. Die Halle ist damit auch in den kommenden vier Jahren ausgelastet. Die N-Halle nebenan ist komplett voll mit Doppelstockzügen für einen Großauftrag in Israel – das erste Ergebnis der jetzt engeren Zusammenarbeit mit dem Görlitzer Standort – der ebenfalls Arbeit über Jahre sichert. Dennoch sei es wichtig, neue Aufträge zu akquirieren, sagt Bautzens Werkleiter Olaf Schmiedel. Auch er zeigt sich am Tag nach dem Spitzengespräch zuversichtlich: „Wir werden den Standort Bautzen in Richtung Ausbau weiterentwickeln“, kündigt er an.

Leiharbeiter bangen um Jobs

Nicht alle aber können den neuen Optimismus teilen. Vor allem die Leiharbeiter bangen nach wie vor um ihre Arbeitsplätze. „Wir sind doch die ersten, die gehen müssen“, sagt ein 56-Jähriger, der schon seit anderthalb Jahren seinen Job in der Montagehalle macht. Auch ein anderer Gedanke beunruhigt die Mitarbeiter: Die Standorte in Bautzen und Görlitz sind seit Kurzem zum „Werk Sachsen“ zusammengefasst. Wenn der Konzern einen der beiden Betriebsteile schließen würde, bliebe das „Werk Sachsen“ dennoch erhalten.

Von der IG Metall kommen ob der anhaltenden Unsicherheit deshalb auch weiterhin kämpferische Signale: Für den 17. Januar hat die Gewerkschaft eine Mitgliederversammlung in Görlitz geplant. „Wir wollen ausloten, welche Maßnahmen wir ergreifen“, sagt Ostsachsens IG-Metall-Chef Jan Otto. Auch ein Streik sei dabei nicht ausgeschlossen.

