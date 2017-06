Gut zu wissen Neue Zufahrt zur Bahndamm-Siedlung Die Häuser sind für große Fahrzeuge und die Feuerwehr kaum zu erreichen. Eine Lösung ist in Sicht – und auch Geld dafür.

Die Zufahrt zu den Häusern Bahndamm 1 bis 6 in Grunau ist eine Problemstelle. Darauf haben nicht nur Mitglieder des Zukunftsforums aufmerksam gemacht. Auch die Ortschaftsräte von Niederstriegis nahmen die Engstelle ins Protokoll ihrer Sitzung auf. Für große Lieferfahrzeuge, wie beispielsweise Dieseltanker, sei die Zufahrt zu schmal. Und, das ist das viel größere Manko, die Anfahrt für die Feuerwehr sei ebenfalls schwierig. Noch hat die Ortswehr mit dem W 50 ein vergleichsweise „kleines“ Fahrzeug. Aber auch das habe irgendwann ausgedient. „Wir kämpfen seit vier Jahren darum, dass sich an der Situation etwas ändert“, so ein Teilnehmer des Zukunftsforums. Geschehen sei aber nichts.

Die örtlichen Gegebenheiten sind in der Tat beengt: Auf der einen Seite verläuft ein wasserführender Graben, auf der anderen die Eisenbahnbrücke. Deren Durchfahrtshöhe ist zudem begrenzt. „Bei Hochwasser geht hier dann gar nichts mehr“, so der Teilnehmer. Solch eine Situation sei Gott sei Dank die Ausnahme. Doch allein die täglichen Herausforderungen haben es in sich: Weil die Ver- und Entsorgungsfahrzeuge nicht rumkommen, müssen die Anwohner der kleinen Siedlung ihre Mülltonnen an die nächstgelegene Straße bringen. Das könne auch keine Lösung sein. Da sind sich alle einig.

Auch Roßweins Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) ist mit der Situation unzufrieden, wie er im Zukunftsforum sagte. „Wir schauen uns das mit einer Baufirma an und überlegen, was man tun kann“, so Lindner. Die Niederstriegiser Ortschaftsräte haben da schon eine Idee. „Man könnte den Bahndamm, der ohnehin nicht mehr genutzt wird, und die Bordsteine absenken und einen Weg aufschottern“, sagte der stellvertretende Ortschaftsratsvorsitzende Steffen Zaspel. Somit müssten die Fahrzeuge nicht mehr die enge Straße nutzen, sondern hätten eine alternative Zufahrtsmöglichkeit zu den Grundstücken. „Der Weg soll nicht öffentlich gewidmet werden, sondern den Rettungs-, Ver- und Entsorgungsfahrzeugen sowie den Anwohnern vorbehalten bleiben“, so Zaspel.

„Im Doppelhaushalt der Stadt Roßwein sind für die Zufahrt für das kommende Jahr 5 000 Euro eingestellt“, so der stellvertretende Ortsvorsteher. Bis dahin müsse eine Entscheidung über die Art der Bauweise gefallen sein. Eine erste Idee der vergangenen Jahre, einen Teil der Brücke abzubauen, ist vom Tisch. Das wäre schlichtweg zu teuer und im Vergleich zur nun anvisierten möglichen Lösung deutlich teurer und mit mehr Bürokratie verbunden gewesen.

