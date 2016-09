Neue Zufahrt für Oberranschütz Ab dem 19. September müssen Kraftfahrer Geduld haben. Die B 175 wird verlegt und ausgebaut.

Mit Verkehrseinschränkungen müssen die Kraftfahrer ab dem 19. September in Oberranschütz rechnen. „Zu diesem Zeitpunkt beginnen am Abzweig zur B 175 (Gake) Straßenbauarbeiten, die dann in Richtung Döbeln-Ost fortgeführt werden“, teilt Thomas Mettcher, Pressesprecher der Stadt Döbeln mit.

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) wird in den kommenden Monaten die B 175 zwischen Döbeln-Ost und der Bundesautobahn 14 verlegen und ausbauen. Dabei wird auch die Anbindung von der B 175 nach Oberranschütz verändert. Die derzeitige Zufahrt aus der sogenannten Gakendelle entfällt. Über das Gewerbegebiet Döbeln-Ost 1 A erhält Oberranschütz eine neue Zufahrt.

Während der Straßenbauarbeiten wird Oberranschütz nur aus Richtung Hermsdorf oder Naußlitz konstant erreichbar sein.

„Die Zufahrt aus Richtung B 175 wird ab dem 19. September voll gesperrt“, so Mettcher. Später werde je nach Baufortschritt entschieden, ob eine weitere Sperrung notwendig ist. (DA/rt)

