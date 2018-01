Neue Zeiten im Seppl-Rondell Der Pavillon am Oybiner Parkplatz ist modernisiert worden. Das bringt Verbesserungen für Besucher und Kiosk-Betreiber.

Susanne Schubert und Eugin Ceylan sind die guten Seelen vom Seppl-Rondell am Oybiner Parkplatz. Der Kiosk ist täglich, außer freitags, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. © Rafael Sampedro

Oybin. Susanne Schubert freut sich. „Endlich müssen wir nicht mehr jeden Tag einkaufen fahren“, sagt die Inhaberin des Seppl-Rondells am großen Parkplatz mitten in Oybin. „Wir können nun viel mehr in unserem Kiosk lagern, wir haben dafür nun auch genügend Kühlmöglichkeiten.“

Dass sich die Arbeitsbedingungen für Susanne Schubert und Eugin Ceylan, Geschäftsführer des Seppl-Rondells, nun um einiges verbessert haben, hat mit Sanierungsarbeiten an dem Kiosk zu tun, die Ende vergangenen Jahres stattgefunden haben. Denn die Gemeinde hat den Pavillon am Parkplatz für 28500 Euro modernisieren lassen, für mehrere Wochen im vergangenen November hatten hier die Bauarbeiter das Sagen. Über die notwendige Modernisierung des Pavillons ist immer wieder im Gemeinderat gesprochen worden, nun hat es endlich geklappt. Dass die Arbeiten notwendig waren, davon ist Frank Bibrack überzeugt. Der Oybiner Bauingenieur hatte die Leitung für die Bauarbeiten übernommen. „Im Pavillon wurden vor allem die elektrische Anlage, die Heizungsanlage sowie die Toiletten erneuert beziehungsweise modernisiert“, sagt Frank Bibrack. Der bisherige Stand der Technik sei aus dem Jahr 1992 gewesen, dem Jahr, in dem der Pavillon erbaut wurde. „Da war einiges in die Jahre gekommen“, erklärt Frank Bibrack. Auch die Behindertentoilette im Gebäude sei in diesem Zug gleich mit modernisiert worden und steht Besuchern und Touristen der Gebirgsgemeinde nun wieder bei Bedarf zur Verfügung.

Um mehr Platz für die Kioskbetreiber zu schaffen, wurde die Anzahl der Damentoiletten von bisher vier auf zwei halbiert. Aufgrund der Erfahrungen der zurückliegenden Jahre ist diese Anzahl ausreichend, ist Susanne Schubert überzeugt. Der durch diese Verkleinerung gewonnene Platz kommt nun ihrem Kiosk zugute. „Bei den Bauarbeiten wurde eine Zwischenwand errichtet, sodass wir den freigewordenen Platz als Lagerfläche nutzen können“, sagt Susanne Schubert. Damit stehe nun Raum für neue Kühlschränke und eine Kühltruhe zur Verfügung, die es den Kioskbetreibern ermöglichen, Lebensmittel für ihre kleine Küche auf Vorrat einzulagern. „Für uns ist das eine große Verbesserung“, sagt Susanne Schubert. Denn auch wenn es im Kiosk gegenwärtig jahreszeitlich bedingt eher ruhig zugeht: Der nächste Sommer kommt bestimmt. Und damit eine Unmenge mehr Gäste ins Seppl-Rondell am Oybiner Parkplatz als in diesen Tagen. Da sei es gut, wenn es ausreichend Lagermöglichkeiten gebe, sagt die Kiosk-Inhaberin.

Seit knapp eineinhalb Jahren hat Susanne Schubert den Oybiner Kiosk nun unter ihren Fittichen. Damals hat sie den Kiosk übernommen, der zuvor ein paar Monate geschlossen war, nachdem die alten Betreiber aufgehört hatten. Bei diesen war auch Susanne Schubert schon beschäftigt, was ihr die Übernahme später erleichterte, da sie die anfallenden Arbeiten kannte. Dass sie den Kiosk damals übernommen hat, bereut sie auch heute nicht. Gut, es gibt immer wieder Tage, da sei kaum etwas los in ihrem Kiosk. Doch auch an solchen Tagen können sie und Eugin Ceylan auf die Stammgäste aus dem Ort zählen, die einen Abstecher ins Seppl-Rondell machen. Und in den Sommermonaten mache die Arbeit dann wieder richtig Spaß. „Dann stellen wir wieder Tische und Stühle auf den Freisitz am Kiosk, und dann gibt es auch wieder ein Tagesessen für unsere Gäste“, sagt Susanne Schubert. Und Gäste sind im Sommer zahlreich in Oybin unterwegs, in jüngerer Vergangenheit auch immer mehr Tschechen, die für einen Ausflug über die nahe Grenze kommen. Doch auch Touristen, die seit Jahren in Oybin Urlaub machen, kommen immer wieder gern auf einen Besuch zum Kiosk am Parkplatz. „Darüber freuen wir uns sehr“, sagt Susanne Schubert. Gefreut hat sie sich aber auch darüber, dass die Modernisierungsarbeiten am Pavillon problemlos geklappt haben. „So konnten wir bereits in der Adventszeit wieder öffnen“, sagt die Inhaberin dieser kleinen Oybiner Institution.

